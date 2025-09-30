استخراج صرصور من أذن شاب بالقليوبية

تمكن طبيب جراح في استخراج "صرصور" من أذن شاب، دخل فيها أثناء جلوسه بأحد الكافيهات، ما تسبب في حالة من الألم الشديد له والتهاب.

وقال الدكتور هيثم نصر، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، إن الشاب كان يجلس بأحد الكافيهات، وفجأة شعر بألم شديد في أذنه، وتسبب في التهاب، وظن أنه سيزول مع الوقت، وبعد يومين استمر الألم داخل الأذن، وعند إجراء الكشف عليه، تم اكتشاف وجود صرصور بالأذن، وتم على الفور استخراجه.

وأضاف: “مشكلة الصرصور عند دخوله للأذن لا يستطيع الرجوع بظهره، فيستمر فى السير داخل الأذن الخارجية باتجاه الطبلة، ومن الممكن أن يصيبها ويتسبب فى ثقب بها”.

وقدم نصيحة للتعامل مع تلك الحالات، خاصة عند دخول حشرة للأذن على الفور، بأن يضع المصاب زيتا "زيت ذرة أو زيتون أو زيت طهي نظيف"، في الأذن، كي يقوم بشل حركة الحشرة ويخنقها فتموت، وبعدها يسهل التعامل معاها.