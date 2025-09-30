قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة السياحة: أسعار الحج للموسم المقبل المتداولة حاليا غير صحيحة
استعرض عناصر خطة وقف الحرب فى غزة..وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي
نجم الزمالك السابق: فيريرا فشل هجوميا.. والرمادي كان الأحق بالاستمرار
الزمالك يدرس مستقبل فيريرا وسط غضب جماهيري واسع
صفقة القرن بصيغة جديدة.. خبير: خطة ترامب لإنهاء حرب غزة غطاء لتصفية القضية الفلسطينية
مبعوث الصين بالأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل انتهاك شديد لحقوق الفلسطينيين
عملية دهس وإطلاق نار وإصابة 3 في غوتش عتصيون.. والكشف عن مصير منفذ العملية
خارجية الدوحة: جهود مصرية قطرية تركية لإنهاء الحرب في غزة
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة اليد يزور المتحف الكبير على هامش بطولة العالم للأندية
أكثر من 50 سفينة صمود تدخل نطاق اعتراض إسرائيل.. وتهديد بإغراقها
صور..إسعاف قنا يدفع بـ10 سيارات لنقل جثث ومصابي حادث الطريق الصحراوى
الكاميرا صورته.. القبض على عامل تحرش بفتاة فى الشارع بالجيزة
محافظات

استخراج صرصور من أذن شاب بالقليوبية

صرصور
صرصور
إبراهيم الهواري

تمكن طبيب جراح في استخراج "صرصور" من أذن شاب، دخل فيها أثناء جلوسه بأحد الكافيهات، ما تسبب في حالة من الألم الشديد له والتهاب.

وقال الدكتور هيثم نصر، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، إن الشاب كان يجلس بأحد الكافيهات، وفجأة شعر بألم شديد في أذنه، وتسبب في التهاب، وظن أنه سيزول مع الوقت، وبعد يومين استمر الألم داخل الأذن، وعند إجراء الكشف عليه، تم اكتشاف وجود صرصور بالأذن، وتم على الفور استخراجه.

وأضاف: “مشكلة الصرصور عند دخوله للأذن لا يستطيع الرجوع بظهره، فيستمر فى السير داخل الأذن الخارجية باتجاه الطبلة، ومن الممكن أن يصيبها ويتسبب فى ثقب بها”.

وقدم نصيحة للتعامل مع تلك الحالات، خاصة عند دخول حشرة للأذن على الفور، بأن يضع المصاب زيتا "زيت ذرة أو زيتون أو زيت طهي نظيف"، في الأذن، كي يقوم بشل حركة الحشرة ويخنقها فتموت، وبعدها يسهل التعامل معاها.

