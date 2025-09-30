قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة تجب شرعًا على الأموال المودعة بالبنوك، سواء كانت ودائع عادية أو شهادات استثمار، إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه عام قمري كامل، وأن يكون المال خارجًا عن الحاجة الضرورية للمزكي.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال حول كيفية إخراج زكاة المال عن الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار، أن الأموال التي تدر عوائد ثابتة تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5% من أصل المال، شريطة توافر شروط الزكاة الشرعية، مشيرة إلى أنه إذا كان المال يحتاجه المزكِّي لتدبير أموره المعيشية ويتضرر من انتقاص أصله، يجوز له شرعًا الاقتصار على إخراج عشر الأرباح الناتجة عنه فقط.

وأضافت الإفتاء أن شهادات الاستثمار ، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمتها إذا توافرت شروط إخراج الزكاة.

 حكم إخراج زكاة السنوات الماضية على الودائع وشهادات الاستثمار

أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا لم تقم المرأة بإخراج زكاة المال عن السنوات السابقة التي امتلكت فيها ودائع أو شهادات استثمار، وجب عليها إخراج الزكاة عن تلك السنوات، وذلك بناءً على الحساب الدقيق للمبالغ المستحقة.

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني سابق أن الزكاة على شهادات الاستثمار أو الودائع تُخرج بنسبة 2.5% سنويًا من أصل المال، أما إذا كانت المرأة تعيش من الأرباح، فيجوز إخراج 10% من الأرباح السنوية فقط. 

وأكدت على ضرورة أن تكون النية واضحة عند إخراج الزكاة، وأن يتم حساب المبالغ بدقة لضمان وصولها إلى مستحقيها الشرعيين من الفقراء والمحتاجين.

وأوضحت أمينة الفتوى أن الزكاة حق للفقير، ويجب مراعاة دقة الحساب سواء أُخرجت شهريًا أو نصف سنويًا، بما يتوافق مع طبيعة الأرباح التي يحصل عليها المزكِّي، مشددة على أهمية الالتزام بالشروط الشرعية في إخراج الزكاة لضمان صحة العمل وبلوغه الهدف المقصود.

الزكاة تطهر المال وتحفظ النفس 

شددت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام، وجعلها الله سبحانه وسيلة لتحقيق مصالح العباد والمجتمع. 

وأوضحت أن الزكاة في اللغة تعني الطهارة والنماء، أما في الشرع فهي إخراج قدر محدد من المال بعد بلوغ النصاب، وصرفه إلى المستحقين الذين حدّدهم القرآن الكريم.

وبيّنت في لقاء تليفزيوني أن الزكاة ليست عملاً تطوعياً يفعله المسلم باختياره، بل هي فرض واجب على كل من توفرت فيه الشروط، ولها ثواب عظيم لمن يؤديها وعقوبة شديدة لمن يمنعها. 

واستشهدت بآيات قرآنية منها: ﴿والذين في أموالهم حق معلوم﴾، وقوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له﴾، مؤكدة أن الله يضاعف الأجر وينمي الصدقة حتى تصير عظيمة كالجبال.

وأضافت أن الإنسان حين يقدّم المال الذي يحبّه إنما يبرهن على صدق إيمانه ورضاه بأمر الله، مما يساهم في نشر التكافل الاجتماعي والتخفيف عن الفقراء والمحتاجين. 

الزكاة الودائع البنكية الاستثمار شهادات الاستثمار دار الإفتاء الأرباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

توقيع اتفاقية تعاون لبناء مدينة السكنية للصحفيين بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

العاملين بالنيابات: قضاء مصر سيظل حصنًا منيعًا لتحقيق العدالة

مدبولي

رئيس الوزراء يزور مصنع العربي ـ تويواتشي لإنتاج الزجاج الهندسي

بالصور

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد