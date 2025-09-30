ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام الخاصة بغزة، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية.



قال ترامب: نسعى إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح "حماس" ثلاثة أو أربعة أيام للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب في تصريحات صحفية له ؛ وبشأن الضربات المحتملة ضد تجار المخدرات داخل فنزويلا: لنرى ما سيحدث لاحقا.

وفي وقت لاحق ؛ أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري تقديره للالتزام الأمريكي بإنهاء الحرب في قطاع غزة.