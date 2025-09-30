قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المقر الجديد لديوان عام المحافظة، وكذلك موقف تنفيذ مستشفى شبين الكوم الجديد.

وذلك خلال تفقده اليوم عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأشار المحافظ إلى أنه في إطار صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم (17) لسنة 2025 بإزالة مبنى الديوان القديم، لذا فقد تم التخطيط لإنشاء المبنى الجديد.

ولفت اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن المبنى الجديد يمتد على مساحة تبلغ 6 آلاف م2، ويتكون من بدروم، ودور أرضي، و7 أدوار متكررة.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء على موقف تنفيذ مستشفى شبين الكوم العام الجديد، حيث أشار المحافظ إلى أن المساحة الإجمالية لأرض المستشفى تبلغ 13781م2 ، وسيتم تنفيذ المستشفى على قطعة أرض مملوكة للدولة بجوار كلية التربية الرياضية، وأمام المستشفى العسكري، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص الأرض لصالح وزارة الصحة والسكان، كما تم استخراج بيان الاشتراطات البنائية من مجلس مدينة شبين الكوم، وجار اعتماد البرنامج الوظيفي والرسومات الهندسية من جانب الوزارة.

كما أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أنه تم اعتماد مشروع إنشاء سور المستشفى ضمن خطة العام المالي 2024 – 2025.

