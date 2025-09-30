قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: قطع حركة طالبان للاتصالات والإنترنت يلحق ضررا بالأفغان
وزير الثقافة يبحث مع نظرائه الدوليين دعم مرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو
ترامب يهدد حماس لقبول خطة إنهاء الحرب في غزة
البنك الدولي: استراتيجية مصر الوطنية للمدن الذكية تضع المواطن في قلب التحول العمراني
نظير عياد: الفتوى الدقيقة والمراجعة المتقنة ضمانة للثقة بالمؤسسة الإفتائية
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
اقتصاد

البنك الدولي: استراتيجية مصر الوطنية للمدن الذكية تضع المواطن في قلب التحول العمراني

خلال اطلاق الاستراتيجية
خلال اطلاق الاستراتيجية
آية الجارحي

أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، بمشاركة حكومية ودولية واسعة. 

وخلال الفعاليات، قال ستيفان جيمبيرت - المدير الإقليمي لدول "مصر – اليمن – جيبوتي" بمجموعة البنك الدولي، إن استراتيجية مصر الوطنية للمدن الذكية تمثل محطة بارزة تضع المواطن في قلب التحول العمراني، فالمدن الذكية ليست مجرد أجهزة وتقنيات، بل هي خدمات أفضل في الحياة اليومية – تنقل أسرع، شوارع أكثر أماناً، مبانٍ أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وفرص عمل أقرب وأسهل في الوصول. 

وأضاف: يفخر البنك الدولي بدعمه لهذا الجهد بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا (SECO)، ونحن على استعداد لمساندة مصر في تحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين.

ومن جانبه، قال السفير أندرياس باوم - سفير دولة سويسرا في مصر: توفر الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر إطار عمل شامل يضع المواطنين في قلب التنمية الحضرية، فهو يحقق التماسك بين الهيئات، ويدمج التقنيات، وبالتالي، فإن المدن الذكية تتعلق ببنية تحتية "ذكية"، والأهم من ذلك، تتعلق بحوكمة أكثر ذكاءً، وخدمات أكثر ذكاءً.

وأضاف: تفخر سويسرا بدعمها لهذا الجهد مع البنك الدولي، مما يضمن دمج المعايير الدولية والشمولية والاستدامة طويلة الأجل في أسس الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل المرحلة الأولى من رحلة مستمرة، قائلا: دعونا نتطلع إلى المستقبل لدعم تطوير خطط تنفيذ المدن الذكية في مدن مختارة على مدى السنوات القادمة، ستعكس هذه المدن تنوع المناطق الحضرية الجديدة في مصر، سواء كانت مراكز نمو ناشئة، أو مراكز صناعية، أو وجهات سياحية وتجارية، أو مجتمعات سكنية، ومن ثم، ينبغي أن تكون خطط التنفيذ هذه بمثابة نماذج تجريبية لتوسيع نطاق الجهود في جميع أنحاء المدن الجديدة الأخرى.

وأوضح السفير السويسري: نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع وزارة الإسكان لدفع هذه الخطوة التالية المهمة، قائلا: أنا واثق من أنه من خلال هذه الاستراتيجية، فإن مصر في طريقها لتحقيق مستقبل تصبح فيه المدن الذكية والشاملة حقيقة واقعة للجميع.

اخبار مصر مال واعمال وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية التحول العمراني

