وزير الثقافة يبحث مع نظرائه الدوليين دعم مرشح مصر لمنصب مدير اليونسكو
ترامب يهدد حماس لقبول خطة إنهاء الحرب في غزة
البنك الدولي: استراتيجية مصر الوطنية للمدن الذكية تضع المواطن في قلب التحول العمراني
نظير عياد: الفتوى الدقيقة والمراجعة المتقنة ضمانة للثقة بالمؤسسة الإفتائية
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
اقتصاد

وزير الإسكان: حملات مكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري ومواصلة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدن الجديدة

حملات إزالة
حملات إزالة
آية الجارحي

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدداً من أجهزة المدن الجديدة، واصلوا تنفيذ حملات مواجهة الظواهر العشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، بجانب أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة للطرق والمرافق العامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، والذي ركز على أهمية الارتقاء بالمظهر الحضاري بالمدن الجديدة وتنمية الموارد.

وشملت الحملات وأعمال التطوير مدن القاهرة الجديدة، و٦ اكتوبر، والعبور، وبرج العرب الجديدة، و15 مايو، والشيخ زايد، وعدة مدن أخرى، وهناك متابعة دورية لمواصلة تلك الجهود.

وفي هذا الإطار، قام عدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور علي الطرق والمحاور بالمدينة للوقوف على حالة النظافة العامة والتأكيد على ظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق، وتم التأكيد على تكثيف العمل والمعدات للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة.

كما نفذ جهاز مدينة برج العرب الجديدة حملة إشغالات بالحي الأول، وحملة لضبط وإزالة وصلات المياه بالمدينة، بجانب مواصلة أعمال رفع كفاءة طريق محور حسن علام من ميدان حسن علام حتي ميدان كليوباترا.

بينما واصل جهاز مدينة 6 أكتوبر، أعمال تطوير محور ٢٦ يوليو نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، والتي تشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل بمحور 26 يوليو، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات.

كما نفذ جهاز مدينة 15 مايو، قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة، ومخالفات بناء بسوق مجاورة 27، والمجاورة 28.

وفي السياق ذاته، نفذ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عدة حملات أسفرت عن غلق وتشميع وسحب محال مخالفة بأحد المولات التجارية بالحى الخامس، وإزالة فورية للإشغالات والباعة الجائلين أعلى كوبري "هايبر"، وإعادة تنظيم الحركة بالمنطقة، وضبط مركبات مخالفة، تم مصادرتها، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفة بنائية بإزالة أعمدة "رووف" غير قانونية بمنطقة المستثمرين.

كما قام جهاز العبور بحملات مكثفة علي كافة المحاور لرفع الإشغالات والمخلفات كما قام باستكمال دهانات أعمدة الكهرباء والتطوير بالحي التاسع بمدينة العبور.

المدن الجديدة المهندس شريف الشربيني اخبار مصر مال واعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة 15 مايو

