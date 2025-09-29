قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يمرض ولا يموت.. المارد الأحمر يفوز على الزمالك بثنائية في الدوري
نتنياهو: نحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل
خالد الغندور: مدرب الزمالك يتحمل نتيجة لقاء القمة
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
توك شو

وزير الإسكان يزف بشرى سارة لنادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك
عبد الخالق صلاح

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، أن ملف الإيجار القديم يأتي على قائمة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أنه خلال شهر أكتوبر ستبدأ عملية تصنيف الحالات وفقًا لشرائح الدخل، موضحًا أن نموذج الإيجار لكبار السن سيكون بحسب شريحة الدخل، مع وجود خيارات للإيجار التمليكي والتمويل العقاري المعروف.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن الإعلانات الخاصة بالإسكان الاجتماعي تُطرح بشكل منتظم، موضحًا أن آخر إعلان تم في أغسطس الماضي ومستمر حتى منتصف أكتوبر لمشروع 'سكن لكل المصريين'.

وأضاف أن الوزارة انتهت من تسليم المرحلة العاشرة، وتواصل العمل على تسليم الوحدات المتبقية منذ قرابة شهر.

وتطرق الوزير إلى ملف أرض نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي عريق وكبير وله جماهيرية واسعة، وأن الوزارة تعتز به. وأوضح أن الملف شهد تنسيقًا وتعاونًا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم رفع مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن حسين لبيب تواصل مع معنا، وتم التأكيد على عدم وجود أي خلافات مع النادي، لافتًا إلى أن الحل سيكون قريبًا، وربما يحصل النادي على أرض بديلة في منطقة التجمع.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق العمرانية شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته

عمل وليمة كصدقة عن المتوفى

هل يجوز عمل وليمة كصدقة عن المتوفى؟.. الإفتاء: أفضل الأعمال بعد الحج

أموال الزكاة

سداد الدين أم إخراج الزكاة؟ الأزهر للفتوى يكشف عن الأولى

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

