بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص
وليد صلاح الدين: الأهلي أثبت أنه الأقوى في إفريقيا والقمة قدمت صورة مشرفة للكرة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الإسكان: رفع مذكرة بشأن أرض نادي الزمالك لرئيس الوزراء

عبد الخالق صلاح

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، أن ملف الإيجار القديم يأتي على قائمة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أنه خلال شهر أكتوبر ستبدأ عملية تصنيف الحالات وفقًا لشرائح الدخل، موضحًا أن نموذج الإيجار لكبار السن سيكون بحسب شريحة الدخل، مع وجود خيارات للإيجار التمليكي والتمويل العقاري المعروف.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الإعلانات الخاصة بالإسكان الاجتماعي تُطرح بشكل منتظم، موضحًا أن آخر إعلان تم في أغسطس الماضي ومستمر حتى منتصف أكتوبر لمشروع "سكن لكل المصريين".

وأضاف أن الوزارة انتهت من تسليم المرحلة العاشرة، وتواصل العمل على تسليم الوحدات المتبقية منذ قرابة شهر.

وتطرق الوزير إلى ملف أرض نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي عريق وكبير وله جماهيرية واسعة، وأن الوزارة تعتز به. وأوضح أن الملف شهد تنسيقًا وتعاونًا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم رفع مذكرة إلى دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أن حسين لبيب تواصل مع معنا، وتم التأكيد على عدم وجود أي خلافات مع النادي، لافتًا إلى أن الحل سيكون قريبًا، وربما يحصل النادي على أرض بديلة في منطقة التجمع.

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

صورة من اللقاء

هاني رمزي: شخصية النادي الأهلي ظهرت أمام الزمالك

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري

عماد النحاس

عماد النحاس :الفوز على الزمالك بداية لمرحلة جديدة

بالصور

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

