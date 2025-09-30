الزمالك يدرس مستقبل فيريرا وسط غضب جماهيري واسع

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات موقف البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في ظل تزايد حالة الغضب ضده داخل النادي.

وأكد المصدر أن الانتقادات الموجهة للمدرب لم تبدأ بعد مباراة الأمس، بل كانت قائمة منذ فترة، لكنها بلغت ذروتها عقب الخسارة الأخيرة، التي يُنظر إليه كأحد الأسباب الرئيسية وراءها.

وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن، لم يتخذ أي قرار رسمي بشأن مصير فيريرا، وأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا قريبا لمناقشة ملف فريق الكرة بشكل شامل.

كما شدد المصدر على أن المجلس يرئ حالة الغضب لدى الجماهير، مؤكدا أن أي قرار سيتخذ سيكون مبني على دراسة متكاملة، للحرص على قوام الفريق.

وتلقي نادي الزمالك خسارة أمام الأهلي بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.