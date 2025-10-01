قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بدء الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

تواصل جامعة حلوان التكنولوجية، اليوم، فعاليات الكشف الطبي للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بكلية التكنولوجيا بالقاهرة بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك وسط تنظيم دقيق يضمن تيسير الإجراءات للطلاب الجدد وتوفير بيئة آمنة ومنظمة أثناء عملية الكشف.

وقد جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد بنداري، المشرف الأكاديمي على الجامعة، والدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية، حيث حرصت إدارة الكلية على توفير كافة التسهيلات الطبية والإدارية لإنجاز عملية الكشف الطبي بكفاءة عالية، مع الالتزام بتوزيع الطلاب وفق الكشوف المعلنة لتفادي التكدس وضمان انسيابية العمل.

وأكد الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية، أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بسلامة طلابها الجدد، موضحًا أن إجراءات الكشف الطبي تمثل خطوة أساسية لتهيئة الطلاب لبداية عام دراسي ناجح.

 وأضاف أن الكلية اتخذت كافة التدابير التنظيمية اللازمة، بما في ذلك تخصيص الفترة الصباحية للطلاب والفترة المسائية بدءًا من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا للطالبات، بما يحقق الانضباط ويعكس حرص الجامعة على راحة أبنائها.

كما شدد عميد الكلية على ضرورة التزام الطلاب بإحضار صورة شخصية حديثة والالتزام بموعد الكشف المحدد لهم، لافتًا إلى أهمية إحضار الطلاب الذين يرتدون نظارات طبية لها أثناء الفحص لضمان دقة النتائج الطبية.

وقد شهد اليوم الأول للكشف الطبي انتظامًا كبيرًا من الطلاب والتزامًا بالإرشادات، في مشهد يجسد التعاون المثمر بين إدارة الجامعة وأبنائها الطلاب، ويعكس استعداد الكلية الكامل لبدء عام دراسي جديد يسوده الانضباط والجدية والتميز.

