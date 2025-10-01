بدء الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

تواصل جامعة حلوان التكنولوجية، اليوم، فعاليات الكشف الطبي للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بكلية التكنولوجيا بالقاهرة بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك وسط تنظيم دقيق يضمن تيسير الإجراءات للطلاب الجدد وتوفير بيئة آمنة ومنظمة أثناء عملية الكشف.

وقد جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد بنداري، المشرف الأكاديمي على الجامعة، والدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية، حيث حرصت إدارة الكلية على توفير كافة التسهيلات الطبية والإدارية لإنجاز عملية الكشف الطبي بكفاءة عالية، مع الالتزام بتوزيع الطلاب وفق الكشوف المعلنة لتفادي التكدس وضمان انسيابية العمل.

وأكد الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية، أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بسلامة طلابها الجدد، موضحًا أن إجراءات الكشف الطبي تمثل خطوة أساسية لتهيئة الطلاب لبداية عام دراسي ناجح.

وأضاف أن الكلية اتخذت كافة التدابير التنظيمية اللازمة، بما في ذلك تخصيص الفترة الصباحية للطلاب والفترة المسائية بدءًا من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا للطالبات، بما يحقق الانضباط ويعكس حرص الجامعة على راحة أبنائها.

كما شدد عميد الكلية على ضرورة التزام الطلاب بإحضار صورة شخصية حديثة والالتزام بموعد الكشف المحدد لهم، لافتًا إلى أهمية إحضار الطلاب الذين يرتدون نظارات طبية لها أثناء الفحص لضمان دقة النتائج الطبية.

وقد شهد اليوم الأول للكشف الطبي انتظامًا كبيرًا من الطلاب والتزامًا بالإرشادات، في مشهد يجسد التعاون المثمر بين إدارة الجامعة وأبنائها الطلاب، ويعكس استعداد الكلية الكامل لبدء عام دراسي جديد يسوده الانضباط والجدية والتميز.