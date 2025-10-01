السعودية تدخل 2027 بعجز أقل.. وتخطط لزيادة الإنفاق في 2028

يشكل العجز المالي محور التقديرات الاقتصادية للسعودية خلال السنوات المقبلة، وفي حين يرجح أن يبلغ العجز خلال العام الجاري نحو ربع تريليون ريال، تشير توقعات بتراجعه بشكل حاد إلى 120 مليار ريال في عام 2027، ثم يرتفع قليلاً إلى 125 مليار ريال في 2028.

ويعكس ذلك توجه الحكومة السعودية لاحتواء العجز ضمن متسويات مستقرة نسبياً على المدى المتوسط، والإنفاق الموجه نحو البرامـج والمبـادرات التي تسـتهدف تنويـع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار.

ويتوقع أن تسجل السعودية عجزاً في ميزانيتها للعام المقبل قدره 165 مليار ريال، بينما كانت التقديرات عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي تبلغ 130 مليار ريال. الوزارة توقّعت في بيانها اليوم تسجيل ميزانية السعودية عجزاً لأربعة سنوات متتالية من 2025 حتى 2028.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح بمقابلة سابقة مع "الشرق"، في نوفمبر عقب الإعلان عن ميزانية 2025: "نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".