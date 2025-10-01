بشهادات مضروبة | حبس شخص يُدير كيانًا تعليميًا في مصر الجديدة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق و الأكلاشيهات الخاصة بالكيان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .