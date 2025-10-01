قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
بشهادات مضروبة | حبس شخص يُدير كيانًا تعليميًا في مصر الجديدة

مصطفي رجب

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى العديد من المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق و الأكلاشيهات الخاصة بالكيان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك  فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

