أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر طبقا لقانون المرور

معتز الخصوصي

حدد قانون المرور عقوبة لكل من يقود سيارة وهو تحت تأثير مخدر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة كل من يقود سيارة وهو تحت تأثير مخدر.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور؛ إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت أيضا المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

