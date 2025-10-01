جامعة بنها تنظم ندوة عن العنف الإلكتروني والأمن السيبراني

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها ، ندوة توعوية بعنوان " العنف الإلكتروني والأمن السيبراني" بكلية العلاج الطبيعى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين عبد الصبور مدير وحدة مناهضة العنف ، والدكتورة هبة زغلول وكيل كلية العلاج الطبيعى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وحاضرت بالندوة الدكتورة هنادى عبدالله منسق وحدة مناهضة العنف بكلية العلاج الطبيعي .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نيفين عبدالصبور إلى أن الندوة تمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، مضيفة أن الوحدة تعمل بشكل مستمر على تنظيم ندوات وورش عمل تستهدف رفع وعى الطلاب والطالبات بالقضايا المرتبطة بحقوق المرأة ، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل داخل الحرم الجامعى .

وتناولت الندوة عدد من المحاور تضمنت أشكال العنف الالكترونى ضد المرأة ، آثار العنف الالكترونى ( الرقمى ) على حياة المرأة ، جهود الدولة فى مواجهة العنف الرقمى ضد المرأة

وشهدت الندوة حضوراً طلابياً متميزاً وتفاعلاً مع القضايا المطروحة ، حيث طرح الطلاب العديد من الأسئلة والمداخلات التى تعكس وعيهم المتزايد بأهمية مواجهة العنف بجميع صوره .