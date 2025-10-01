قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مبادرة جديدة لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الأسواق الخارجية

علياء فوزى

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تقوم حالياً بتطوير مبادرة جديدة تشمل برامج تنفيذية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وإتاحة فرص تمويلية أفضل، مما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي لأنشطة الشركات الناشئة في إفريقيا والشرق الأوسط.

جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة حسام هيبة في قمة techne summit 2025، بحضور المعنيين بقطاع ريادة الأعمال في مصر و70 دولة مشاركة.

وأكد حسام هيبة على الدور المحوري لريادة الأعمال والابتكار فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، والمساهمة الهامة لفعاليات الأعمال مثلtechne summit 2025 في دعم مسار الشركات الناشئة عبر إتاحة فرص للتمويل والاستثمار، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.  

واستعرض  حسام هيبة جهود الهيئة في دعم أنشطة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومن أهمها استضافة الوحدة الدائمة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتي تقوم بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتطوير هذا القطاع متسارع النمو، ويمتد عمل الوحدة إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية لتطبيقها في السوق المصري، والتنسيق مع اقتصادات المنطقة لتسهيل توسع الشركات الناشئة المصرية بالخارج، ما يضاعف تدفقات الأرباح إلى السوق المصري ويعزز فرص التمويل والتوظيف. وكذلك مشاركتها في الامانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المصرية (رؤية مصر 2030)، من دعم الابتكار، وتشجيع التصدير، وتعزيز الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والتجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل لائقة، ودفع النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا، كلها أهداف يمكن تحقيقها عن طريق دعم الشركات الناشئة وتسريع نموها، ما يدفع الحكومة المصرية لمواصلة تحفيز هذا القطاع الهام.

