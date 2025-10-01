تشكيل برشلونة وباريس سان جيرمان المتوقع قبل موقعة دوري الأبطال

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان

وتنطلق مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”.

وتذاع مباراة برشلونة ضد باريس عبر قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتسلح برشلونة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان ومواصلة انطلاقته القوية في دوري الأبطال.

تشكيل برشلونة ضد باريس المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: جول كوندي - كوبارسي - رونالد أراوخو - جيرارد مارتين.

الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج.

الوسط الهجومي: لامين يامال - داني أولمو - ماركوس راشفورد.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

كان البلوجرانا استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على نيوكاسل خارج الديار بهدفين مقابل هدف.

في المقابل، يستهدف باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي مواصلة رحلة الدفاع على لقبه القاري بخطف انتصار ثمين خارج الأرض، والمنافسة على الصدارة.

واكتسح باريس سان جيرمان نظيره أتلانتا الإيطالي بأربعة أهداف دون رد في الجولة الافتتاحية.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد برشلونة

حراسة المرمى: شوفالييه.

الدفاع: أشرف حكيمي - زبارني - باتشو - نونو مينديز.

الوسط: لي كانج إن - فيتينها - زائير إيمري.

الهجوم: إبراهيم مباي - جونزالو راموس - باركولا.

طاقم تحكيم إنجليزي لإدارة اللقاء

وسيدير ​​المباراة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، أحد أكثر الحكام خبرة في كرة القدم الأوروبية والإنجليزي، قمة برشلونة وباريس سان جيرمان، فيما سيتولى النمساوي جاريد جيليت مسئولية تقنية الفيديو المساعد (VAR) .

وتعد هذه المباراة الثانية التي سيحكمها أوليفر في هذه النسخة بعد تحكيمه مباراة أياكس وإنتر ميلان في الجولة الأولى، والخامسة التي يُدير فيها مباريات برشلونة في أوروبا.

على الجانب الآخر، ستكون هذه هي المرة السادسة التي يدير فيها مباراة لباريس سان جيرمان في أوروبا بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.