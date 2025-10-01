قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
بدء اجتماع اللجنة العامة للنواب لدراسة الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أول تعليق من تعليم بني سويف على واقعة توزيع شنط على الطلاب داخل المدرسة
إنشاء 50 فندقا جديدا.. خبير: مصر تضع أقدامها بين الكبار في السياحة
كرامة المواطن وحقوقه ليست محل مساومة.. 10 رسائل من رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري: شركات ألمانية تستعد لزيارة استكشافية إلى مصر ديسمبر المقبل

العلاقات الاقتصادية
العلاقات الاقتصادية
ولاء عبد الكريم

نظم المكتب التجاري المصري في برلين برئاسة الوزير المفوض التجاري مها زكريا، زيارة رسمية إلى ولاية شمال الراين فيستفاليا، بمشاركة السفير د. محمد البدري، سفير مصر العربية لدى ألمانيا، وذلك في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا.

وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة دوسلدورف، ورئيس هيئة معارض دوسلدورف، ووزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، وكذلك وزير دولة الاقتصاد بالولاية. كما تم عقد مائدة مستديرة مع عدد من اتحادات الأعمال والشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على عقد الدورة الثانية من القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا منتصف العام المقبل بالقاهرة، برئاسة وزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية والإعلام، يرافقه وفد من رجال الأعمال الألمان المهتمين بالتوسع في السوق المصري، كما تم الاتفاق على بدء الإعداد التفصيلي لهذه القمة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الأهمية المتنامية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وتقرر قيام وفد استكشافي من الشركات الألمانية الواقع مقارها بالولاية بزيارة مصر في شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التحضير لعقد القمة وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، على الأهمية الاستراتيجية لولاية شمال الراين فيستفاليا باعتبارها إحدى أكبر الولايات الاقتصادية في ألمانيا، مشدداً على أن القمة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الألمانية في مصر، لاسيما في ضوء ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من زخم متزايد

وأشار الشريف إلى أن الاستثمارات الألمانية في مصر ارتفعت بنسبة 3.5% لتصل إلى نحو 3 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في يونيو 2024، كما ارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر إلى 1738 شركة مقابل 1609 سابقًا، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتنامية في السوق المصري.

العلاقات الاقتصادية للتمثيل التجاري المصري مصر وألمانيا الشؤون الفيدرالية القمة الاقتصادية ب السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

جبالي يستقبل رئيس الوزراء قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للنواب بحضور المستشار محمود فوزي

في إطار التنسيق الدائم مع الحكومة.. جبالي يستقبل رئيس الوزراء بمجلس النواب

النائب عادل ناصر

برلماني: جهد دبلوماسي كبير للرئيس السيسي لمواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء يشارك في جلسة النواب لإلقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية

رئيس الوزراء يشارك في جلسة النواب لإلقاء بيان بشأن قانون الإجراءات الجنائية

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة
تجربة ميدانية لقياس زمن استجابة حالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

لكزس
لكزس
لكزس

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
هيونداي كونا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد