التمثيل التجاري: شركات ألمانية تستعد لزيارة استكشافية إلى مصر ديسمبر المقبل

نظم المكتب التجاري المصري في برلين برئاسة الوزير المفوض التجاري مها زكريا، زيارة رسمية إلى ولاية شمال الراين فيستفاليا، بمشاركة السفير د. محمد البدري، سفير مصر العربية لدى ألمانيا، وذلك في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا.

وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة دوسلدورف، ورئيس هيئة معارض دوسلدورف، ووزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، وكذلك وزير دولة الاقتصاد بالولاية. كما تم عقد مائدة مستديرة مع عدد من اتحادات الأعمال والشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على عقد الدورة الثانية من القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا منتصف العام المقبل بالقاهرة، برئاسة وزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية والإعلام، يرافقه وفد من رجال الأعمال الألمان المهتمين بالتوسع في السوق المصري، كما تم الاتفاق على بدء الإعداد التفصيلي لهذه القمة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الأهمية المتنامية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وتقرر قيام وفد استكشافي من الشركات الألمانية الواقع مقارها بالولاية بزيارة مصر في شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التحضير لعقد القمة وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، على الأهمية الاستراتيجية لولاية شمال الراين فيستفاليا باعتبارها إحدى أكبر الولايات الاقتصادية في ألمانيا، مشدداً على أن القمة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الألمانية في مصر، لاسيما في ضوء ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من زخم متزايد

وأشار الشريف إلى أن الاستثمارات الألمانية في مصر ارتفعت بنسبة 3.5% لتصل إلى نحو 3 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في يونيو 2024، كما ارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر إلى 1738 شركة مقابل 1609 سابقًا، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتنامية في السوق المصري.