وزير الخارجية يلتقى مع الممثل الشخصي لسكرتير عام حلف الناتو لشئون الجوار الجنوبي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء الأول من أكتوبر مع "خافيير كولومينا" الممثل الشخصي لسكرتير عام حلف الناتو لشئون الجوار الجنوبي، وذلك على هامش اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا.

ثمن الوزير عبد العاطى جهود الحلف لتفعيل خطة العمل للجوار الجنوبي التي تم اعتمادها في قمة واشنطن العام الماضى، وشدد على ضرورة زيادة اهتمام الحلف بتعزيز علاقاته مع دول الجوار للاستجابة للتحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة، وبما يساهم في دعم السلم والامن على المستويين الإقليمي والدولي.



كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الإسراع من تدشين وتفعيل برامج للشراكة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين تحقق المصالح المُشتركة، مشيراً إلى الاهتمام بتعزيز التعاون مع الحلف والاستفادة من خبراته في عدة مجالات وفى مقدمتها بناء القدرات ونقل الخبرات، وبما يعزز من قدرة مصر على الاستفادة من تجارب وخبرات الحلف، ولاسيما في مجال مُكافحة الإرهاب وإزالة الالغام ومجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.