قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
“أمر مؤسف ومحزن”.. كريم رمزي يعلق على نتائج منتخب الشباب بكأس العالم بتشيلي
الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء لضمان إعلاء العدالة الناجزة
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقى مع الممثل الشخصي لسكرتير عام حلف الناتو لشئون الجوار الجنوبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء الأول من أكتوبر مع  "خافيير كولومينا" الممثل الشخصي لسكرتير عام حلف الناتو لشئون الجوار الجنوبي، وذلك على هامش اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا.

ثمن الوزير عبد العاطى جهود الحلف لتفعيل خطة العمل للجوار الجنوبي التي تم اعتمادها في قمة واشنطن العام الماضى، وشدد على ضرورة زيادة اهتمام الحلف بتعزيز علاقاته مع دول الجوار للاستجابة للتحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة، وبما يساهم في دعم السلم والامن على المستويين الإقليمي والدولي. 

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الإسراع من تدشين وتفعيل برامج للشراكة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين تحقق المصالح المُشتركة، مشيراً إلى الاهتمام بتعزيز التعاون مع الحلف والاستفادة من خبراته في عدة مجالات وفى مقدمتها بناء القدرات ونقل الخبرات، وبما يعزز من قدرة مصر على الاستفادة من تجارب وخبرات الحلف، ولاسيما في مجال مُكافحة الإرهاب وإزالة الالغام ومجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خافيير كولومينا اجتماع قادة ميونخ مدينة العُلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء: التوسع في استخدام التكنولوجيا لتقليل الفاقد من المياه بالمجاري المائية

جانب من حملة التفتيش

حملات تفتيش على مواقع عمل في الإسكندرية لتطبيق مبادئ السلامة المهنية

وزير التعليم العالي

غدًا.. غلق باب التقديم على منح "علي مصيلحي التعليمية" لطلاب الثانوية العامة

بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

نيسان
نيسان
نيسان

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد