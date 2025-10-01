مدير تعليم جنوب سيناء: تسليم الكتب الدراسية بنسبة 100٪

قال عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه المديرية انتهت من تسليم الكتب الدراسية بنسبة 100٪ بمدارس جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال زيارة مدير المديرية لمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية الثانوية المشتركة بقرية الجبيل برفقته عصام رجب مدير التعليم العام والمهندس عبد السميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء طور سيناء وانتصار عبد الفتاح موجه أول اللغة الانجليزية و نجم الدين محمود رئيس مجلس أمناء المدرسة و إبراهيم نايل المنسق الاعلامي لمجلس أمناء طور سيناء و أحمد مروان رئيس قرية الجبيل

وقد حضر مدير مديرية التربية والتعليم طابور الصباح وحفل تكريم الطلاب الأوائل والمتفوقين للعام الدراسي الماضي وكان فى استقبالهم احمد مروان مدير المدرسة

وعقب انتهاء طابور الصباح وحفل التكريم تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية للصف الاول الثانوي و أدار حوار حول نظام البكالوريا واجاب على استفسارات الطلاب حول نظام البكالوريا.

و شدد مدير المديرية علي تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وعدم تعرض الطلاب للايذاء اللفظي أو البدني.

كما انتقل مدير المديرية من مدرسة خالد بن الوليد الاعدادية والثانوية المشتركة لزيارة مدرسة محمد فريد الابتدائية بالجبيل واطمئن مدير المديرية لانتظام الدراسة بالمدرسة وتفقد الفصول الدراسية.