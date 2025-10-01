رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع المبعوث الخاص لكوريا الجنوبية سبل التعاون المشترك

بحث رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، خلال استقباله اليوم/الأربعاء/المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية بارك بوم كي؛ سبل التعاون المشترك بحضور كيم يونغ هيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.



وذكرت هيئة قناة السويس - في بيان اليوم - أن اللقاء يأتي على هامش زيارته الرسمية للقاهرة وتستهدف الزيارة التعرف عن قرب على قناة السويس ومشروعاتها التنموية.



وأعرب ربيع - خلال اللقاء - عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون التي تجمع هيئة قناة السويس بالعديد من المؤسسات والشركات بكوريا الجنوبية والتي تأتي انعكاسا لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقارب وتعاون وثيق، متمنيا نجاح المساعي المشتركة الرامية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة.



وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والترسانات الكبرى بكوريا الجنوبية، أثمر عن التوافق على عدة مشروعات مشتركة من بينها تنفيذ شركة هيونداي كوربريشن منحة تمويلية لإنشاء قاعة وفصول دراسية بمركز التدريب المهني التابع للهيئة ببورسعيد بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية لإنشاء محطة تدريب بإحدى القاعات التدريبية لتدريب الطلاب على مهارات العمل و عمليات تموين الوحدات البحرية بمحطات الغاز الطبيعي المسال.



وأضاف ربيع:" أن التعاون امتد ليشمل توفير تمويل ميسر وتبادل الخبرات لبناء 6 قاطرات تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وبناء محطة لتموين الوحدات البحرية بالغاز الطبيعي المسال علاوة على تحويل معديتين للعمل بالغاز الطبيعي المسال بدلا من الوقود الأحفوري ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الأخضر والإعلان عن قناة السويس"القناة الخضراء".



وأبدى رئيس الهيئة استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لعقد شراكات وجذب استثمارات من كوريا الجنوبية في مجال الصناعات البحرية وتقديم الخدمات اللوجيستية.



من جانبه.. عبر المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية بارك بوم كي؛ عن سعادته بزيارة قناة السويس الشريان الملاحي العالمي وأحد الدعائم الرئيسية للعلاقات المصرية الخارجية .



وثمن المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية الجهود التي تبذلها قناة السويس لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق المتطلبات التنموية بالدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.



وأكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات بكوريا الجنوبية في مجال بناء وصيانة وإصلاح السفن والوصول لآفاق أرحب في هذا المجال.