اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
أول تعليق من فان دايك بعد خسارة ليفربول مباراتين متتاليتين
رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع المبعوث الخاص لكوريا الجنوبية سبل التعاون المشترك

   بحث رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، خلال استقباله اليوم/الأربعاء/المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية بارك بوم كي؛ سبل التعاون المشترك بحضور كيم يونغ هيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.


وذكرت هيئة قناة السويس - في بيان اليوم - أن اللقاء يأتي على هامش زيارته الرسمية للقاهرة وتستهدف الزيارة التعرف عن قرب على قناة السويس ومشروعاتها التنموية.


وأعرب ربيع - خلال اللقاء - عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون التي تجمع هيئة قناة السويس بالعديد من المؤسسات والشركات بكوريا الجنوبية والتي تأتي انعكاسا لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقارب وتعاون وثيق، متمنيا نجاح المساعي المشتركة الرامية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة.

 
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والترسانات الكبرى بكوريا الجنوبية، أثمر عن التوافق على عدة مشروعات مشتركة من بينها تنفيذ شركة هيونداي كوربريشن منحة تمويلية لإنشاء قاعة وفصول دراسية بمركز التدريب المهني التابع للهيئة ببورسعيد بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية لإنشاء محطة تدريب بإحدى القاعات التدريبية لتدريب الطلاب على مهارات العمل و عمليات تموين الوحدات البحرية بمحطات الغاز الطبيعي المسال.


وأضاف ربيع:" أن التعاون امتد ليشمل توفير تمويل ميسر وتبادل الخبرات لبناء 6 قاطرات تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وبناء محطة لتموين الوحدات البحرية بالغاز الطبيعي المسال علاوة على تحويل معديتين للعمل بالغاز الطبيعي المسال بدلا من الوقود الأحفوري ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الأخضر والإعلان عن قناة السويس"القناة الخضراء".


وأبدى رئيس الهيئة استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لعقد شراكات وجذب استثمارات من كوريا الجنوبية في مجال الصناعات البحرية وتقديم الخدمات اللوجيستية.


من جانبه.. عبر المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية بارك بوم كي؛ عن سعادته بزيارة قناة السويس الشريان الملاحي العالمي وأحد الدعائم الرئيسية للعلاقات المصرية الخارجية .


وثمن المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية الجهود التي تبذلها قناة السويس لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق المتطلبات التنموية بالدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.


وأكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات بكوريا الجنوبية في مجال بناء وصيانة وإصلاح السفن والوصول لآفاق أرحب في هذا المجال.

رئيس قناة السويس كوريا الجنوبية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء

التمثيل التجاري: شركة إماراتية تستهدف استثمار مليار دولار في مصر بمجال إدارة محطات الحاويات

معرض تراثنا

باسل رحمي: نعمل على أن يكون معرض تراثنا ملتقى إقليميا ودوليا

أسعار الحديد عالميا ومحليا

الذهب يسجّل أعلى مستوياته التاريخية مع الإغلاق الحكومي الأمريكي

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

