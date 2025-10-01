قاسم باشا التركي يخضع لإشراف حكومي وسط تحقيق في قضية احتيال

وضعت السلطات في تركيا نادي قاسم باشا المنافس في دوري الأضواء التركي لكرة القدم تحت الإشراف الحكومي اليوم الأربعاء بعد أن أصدر مدعون مذكرة اعتقال بحق مالكه في إطار تحقيق موسع في قضية احتيال وغسل أموال.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من قرار باحتجاز مالك النادي تورجاي سينر بتهم تشمل غسل أموال والاحتيال وتشكيل منظمة إجرامية. ولا يزال خارج البلاد ولم يتم احتجازه.

كما وُضعت عدد من شركاته، بما في ذلك بارك القابضة وسيلوبي إلكتريك، تحت الرقابة الحكومية.

ولم يعلق سينر، وهو رجل أعمال بارز يعمل في مجالات التعدين والطاقة والإعلام، علنا على القضية.

وجمع قاسم باشا المنتمي لمدينة إسطنبول ثماني نقاط من سبع مباريات هذا الموسم ويحتل المركز 11 في الترتيب.