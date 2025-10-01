قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قاسم باشا التركي يخضع لإشراف حكومي وسط تحقيق في قضية احتيال

قاسم باشا
قاسم باشا
القسم الرياضي

وضعت السلطات في تركيا نادي قاسم باشا المنافس في دوري الأضواء التركي لكرة القدم تحت الإشراف الحكومي اليوم الأربعاء بعد أن أصدر مدعون مذكرة اعتقال بحق مالكه في إطار تحقيق موسع في قضية احتيال وغسل أموال.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من قرار باحتجاز مالك النادي تورجاي سينر بتهم تشمل غسل أموال والاحتيال وتشكيل منظمة إجرامية. ولا يزال خارج البلاد ولم يتم احتجازه.
كما وُضعت عدد من شركاته، بما في ذلك بارك القابضة وسيلوبي إلكتريك، تحت الرقابة الحكومية.
ولم يعلق سينر، وهو رجل أعمال بارز يعمل في مجالات التعدين والطاقة والإعلام، علنا على القضية.
وجمع قاسم باشا المنتمي لمدينة إسطنبول ثماني نقاط من سبع مباريات هذا الموسم ويحتل المركز 11 في الترتيب.

قاسم باشا تركيا دوري الأضواء التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

ترشيحاتنا

احدث محمول

تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد