قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
حنفي جبالي: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية
مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030
وزير العدل يتراجع عن رفضه لعدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
اتحاد أمهات مصر: مادة البرمجة إضافة متميزة لتطوير التعليم وعلى الطلاب الاهتمام بها
تقسيط الرسوم وتثبيت الفائدة .. قرارات حكومية تعزّز جاذبية الاستثمار العقاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط ينتعش وسط احتمالات تشديد العقوبات على الخام الروسي

نفط
نفط
وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، منهية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية، لتتعافى من أدنى مستوياتها في 16 أسبوعًا وسط توقعات بتشديد العقوبات على الخام الروسي، غير أن احتمالات زيادة المعروض من جانب "أوبك+" الشهر المقبل كبحت من المكاسب.

وبحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا أو ما يعادل 0.2% لتسجل 65.50 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا أو 0.2% ليصل إلى 61.92 دولارًا للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، خسر الخامان القياسيان نحو 1%، حيث هبط برنت عند التسوية إلى أدنى مستوياته منذ الخامس من يونيو/حزيران، فيما سجل غرب تكساس أدنى مستوى له منذ 30 مايو/أيار.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين لدى "نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت": "ظهر الإقبال على الشراء مع اقتراب خام غرب تكساس من مستوى 60 دولارًا، كما أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتكهنات بشأن تشديد العقوبات على الخام الروسي قدمت دعمًا إضافيًا للأسعار".

وكان وزراء مالية مجموعة السبع قد أكدوا أمس الأربعاء أنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي أو تساعد في التحايل على العقوبات.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك المصافي وخطوط الأنابيب، بهدف حرمان موسكو من الإيرادات النفطية.

وأشار كيكوكاوا كذلك إلى أن المخاوف المرتبطة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، إلى جانب التوقعات بزيادة إنتاج تحالف "أوبك+"، ضغطت على المعنويات وحدّت من مكاسب الأسعار.

ووفقًا لثلاثة مصادر، قد يوافق تحالف "أوبك+" في اجتماعه المقبل على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الزيادة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في إطار مساعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية، رغم مؤشرات على تراجع الطلب الأميركي والآسيوي.

وفي سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع نشاط التكرير والطلب.

وأظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام زادت بمقدار 1.8 مليون برميل لتصل إلى 416.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر/أيلول، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها مليون برميل فقط.

نفط نفط خام الطاقة تحالف زيادة الضغط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد