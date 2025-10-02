النفط ينتعش وسط احتمالات تشديد العقوبات على الخام الروسي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، منهية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية، لتتعافى من أدنى مستوياتها في 16 أسبوعًا وسط توقعات بتشديد العقوبات على الخام الروسي، غير أن احتمالات زيادة المعروض من جانب "أوبك+" الشهر المقبل كبحت من المكاسب.

وبحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا أو ما يعادل 0.2% لتسجل 65.50 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا أو 0.2% ليصل إلى 61.92 دولارًا للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، خسر الخامان القياسيان نحو 1%، حيث هبط برنت عند التسوية إلى أدنى مستوياته منذ الخامس من يونيو/حزيران، فيما سجل غرب تكساس أدنى مستوى له منذ 30 مايو/أيار.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين لدى "نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت": "ظهر الإقبال على الشراء مع اقتراب خام غرب تكساس من مستوى 60 دولارًا، كما أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتكهنات بشأن تشديد العقوبات على الخام الروسي قدمت دعمًا إضافيًا للأسعار".

وكان وزراء مالية مجموعة السبع قد أكدوا أمس الأربعاء أنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي أو تساعد في التحايل على العقوبات.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك المصافي وخطوط الأنابيب، بهدف حرمان موسكو من الإيرادات النفطية.

وأشار كيكوكاوا كذلك إلى أن المخاوف المرتبطة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، إلى جانب التوقعات بزيادة إنتاج تحالف "أوبك+"، ضغطت على المعنويات وحدّت من مكاسب الأسعار.

ووفقًا لثلاثة مصادر، قد يوافق تحالف "أوبك+" في اجتماعه المقبل على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الزيادة المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في إطار مساعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية، رغم مؤشرات على تراجع الطلب الأميركي والآسيوي.

وفي سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع نشاط التكرير والطلب.

وأظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام زادت بمقدار 1.8 مليون برميل لتصل إلى 416.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر/أيلول، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها مليون برميل فقط.