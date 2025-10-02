قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات ويوجه بإجراءات صارمة
جدل حول دور سد النهضة في فيضانات السودان..حقيقة أم إشاعة؟ | تقرير
تأجيل لحين آخر.. شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد
مدبولي يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة
من القمر العملاق إلى زخات الشهب.. 8 ظواهر فلكية مميزة تزين سماء أكتوبر 2025
صفحة مجمع اللغة العربية الرسمية تتعرّض للاختراق وتنشر صورًا إباحية
القبض على مدرس تعدى على طفل داخل مدرسة بالجيزة
زيادة جديدة .. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس
الخارجية البريطانية: نعبر عن بالغ قلقنا إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه لغزة
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات
حد يسيب القمر دي؟.. عبد الله نجل غادة عادل يكشف كواليس طلاقها من والده
بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال تخطيط شارع الجمهورية وشارع الدستور

تخطيط طريق
تخطيط طريق
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استكمال أعمال تخطيط الشوارع الحيوية بمدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق.

شملت الأعمال استكمال تخطيط شارع  الدستور وشارع الجمهورية، بما يساهم في تنظيم الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية للمركبات والمشاة، إلى جانب تعزيز عوامل السلامة على الطرق.

جاء ذلك تحت اشراف اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبالتنسيق مع اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور،  وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن استكمال هذه الأعمال يأتي استمرارًا لخطة الدولة في رفع كفاءة الطرق وتحقيق الهوية البصرية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

ترشيحاتنا

يوتيوب

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

احدث محمول

تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد