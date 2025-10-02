محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال تخطيط شارع الجمهورية وشارع الدستور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استكمال أعمال تخطيط الشوارع الحيوية بمدينة كفر الشيخ، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق.

شملت الأعمال استكمال تخطيط شارع الدستور وشارع الجمهورية، بما يساهم في تنظيم الحركة المرورية وتحقيق السيولة المرورية للمركبات والمشاة، إلى جانب تعزيز عوامل السلامة على الطرق.

جاء ذلك تحت اشراف اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبالتنسيق مع اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن استكمال هذه الأعمال يأتي استمرارًا لخطة الدولة في رفع كفاءة الطرق وتحقيق الهوية البصرية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.