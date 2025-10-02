ختام أول دورة تدريبية لبرنامج "فني مصري دولي" بمركز تدريب مهني السويس

شهد وزير العمل محمد جبران عبر تقنية الفيديو كونفرانس ختام الدورة الأولى من برنامج "فني مصري دولي" بنجاح، بحضور د. منصور وهبي الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ إديو، والتي نفذت بمركز تدريب مهني السويس، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والشركة، حيث شهدت الأيام الختامية عقد ندوة تثقيفية للمتدربين ركزت على تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للاستعداد لفرص العمل الدولية، والإجابة على تساؤلاتهم حول التحديات التي قد تواجههم في حال السفر والعمل بالخارج.

وهنأ الوزير المتدرببين على اجتيازهم الدورة الأولى، وأشاد بما أبدوه من التزام وجدية خلال فترة التدريب، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تمثيل مصر بصورة مشرفة. وقد وجه سيادته كلمة تحفيزية للمتدربين حثّهم فيها على الاستمرار في تطوير مهاراتهم والسعي نحو التميز المهني.

وبذلك تُختتم أولى الدورات التدريبية ضمن برنامج "فني مصري دولي"، لتكون بداية لسلسلة من الدورات القادمة التي تهدف إلى إعداد جيل من الفنيين المصريين المؤهلين وفق المعايير الدولية والقادرين على المنافسة محليًا وعالميًا.

ودعت الوزارة الشباب الراغب في الالتحاق بالبرنامج والحصول على تدريب معتمد من وزارة العمل وبالتعاون مع شركة إبدأ إديو – الذراع التدريبي لمبادرة إبدأ الرئاسية

تدريب عملي متخصص، شهادة معتمدة،برنامج فني مصري دولي للتأهيل لسوق العمل المحلي والدولي، بالتسجيل الآن لتبدأ رحلتك نحو مستقبل مهني واعد.

https://www.ebda-edu.com/vtc-trainees-registration