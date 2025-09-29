جبران يقود حملة داخل مواقع العمل للتأكد من توافر مبادئ السلامة المهنية

قام وزير العمل محمد جبران ،اليوم الاثنين، بقيادة حملة إلى عدد من مواقع العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك في إطار حملات تفتيشية تقوم بها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في جميع المحافظات ، لمتابعة إلتزام المنشأت بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل بعض المشاريع ،والتأكد من إستخدام "مهمات الوقاية" ، بهدف سلامة أدوات الإنتاج ، وصحة العمال.

ووجه الوزير ،خلال الحملة اليوم ، بايقاف العمل في بعض المنشأت ،التي ثَبُتّ عدم إلتزامها ، وذلك لحين تطبيق مبادئ "السلامة المهنية" ،وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية للعاملين فيها للتوعية ،في إطار خطة الوزارة بالحفاظ على أرواح العمال ..وأوضح الوزير أن حملات التفتيش تستمر في كافة المحافظات ،لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، لتوفير بيئة عمل لائقة في كافة المجالات.



رافق الوزير اليوم خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية ، ود. محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.