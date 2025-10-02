تكريم غرفة الشركات في احتفالية مستشفى 57357 بيوم السياحة العالمي

بمناسبة يوم السياحة العالمي، شاركت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في الاحتفالية التي نظمتها مستشفى سرطان الأطفال 57357، بحضور عدد من ممثلي الغرفة وشركات السياحة والفنادق. وجاء تكريم الغرفة باعتبارها من كبار المتبرعين للمستشفي ،

وفي لفتة تقديرية، قامت إدارة المستشفى بتعليق شعار غرفة شركات السياحة على حائط الشرف بالمستشفى، تكريمًا لمساهمات الغرفة في دعم المستشفى وبرامجه الخيرية.

وقد أعرب كريم محسن، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، في كلمته خلال الحفل، عن تقديره العميق للدور الإنساني الرائد الذي يقوم به المستشفى في تقديم رسالة أمل وعلاج مجاني للأطفال، مؤكدًا أن قطاع السياحة بكل أطيافه يضع دائمًا المسؤولية المجتمعية في صدارة أولوياته.

وقال كريم محسن: "إننا في غرفة شركات السياحة نعتبر دعمنا لمستشفى 57357 شرفًا وواجبًا، فكما نسعى لخدمة وطننا من خلال تنمية السياحة، فإننا ملتزمون أيضًا بمساندة مؤسساته الوطنية التي تمثل مصدر فخر لكل المصريين. واليوم، ونحن نحتفل بيوم السياحة العالمي من داخل هذا الصرح العظيم، فإننا نؤكد أن السياحة ليست صناعة اقتصادية فقط، بل هي رسالة إنسانية تحمل قيم المشاركة والعطاء والتكافل."

واختتم نائب رئيس الغرفة كلمته بالتأكيد على استمرار الغرفة وشركات السياحة في دعم مثل هذه المبادرات الوطنية، التي تجسد معنى المسؤولية المشتركة، وتؤكد أن السياحة المصرية شريك أصيل في خدمة المجتمع.