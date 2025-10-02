مدير تعليم جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة في مدرسة الزهور الثانوية بالمدينة

​تابع عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، انتظام سير الدراسة بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء.



​وقد شهد مدير المديرية طابور الصباح الذي تضمن تمرينات بدنية مناسبة، وإذاعة مدرسية متنوعة، ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني. وكانت في استقباله الأستاذة آمال صبحي، مديرة المدرسة.



​وعقب انتهاء الطابور، تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية، والتقى بطالبات الصف الأول الثانوي. أدار عتلم حوارًا وديًا مع الطالبات حول نظام البكالوريا، وأجاب عن استفساراتهن وأسئلتهن المتعلقة بهذا النظام.



​وفي الختام، أشاد مدير المديرية بـانتظام الدراسة داخل مدرسة الزهور الثانوية بنات.