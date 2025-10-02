مدير تعليم جنوب سيناء يتابع انتظام الدراسة في مدرسة الزهور الثانوية بالمدينة

تابع عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، انتظام سير الدراسة بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء.
وقد شهد مدير المديرية طابور الصباح الذي تضمن تمرينات بدنية مناسبة، وإذاعة مدرسية متنوعة، ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني. وكانت في استقباله الأستاذة آمال صبحي، مديرة المدرسة.
وعقب انتهاء الطابور، تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية، والتقى بطالبات الصف الأول الثانوي. أدار عتلم حوارًا وديًا مع الطالبات حول نظام البكالوريا، وأجاب عن استفساراتهن وأسئلتهن المتعلقة بهذا النظام.
وفي الختام، أشاد مدير المديرية بـانتظام الدراسة داخل مدرسة الزهور الثانوية بنات.