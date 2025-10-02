بمشاركة عالمية واسعة..كرواتيا تنظم المسابقة الأوروبية الدولية للقرآن الكريم

نظمت الأمانة العامة للمسابقة الأوروبية الدولية بالمشيخة الإسلامية في كرواتيا، برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، المسابقة الأوروبية الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في دورتها الحادية والثلاثين، خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025، في المركز الإسلامي الثقافي بمدينة زغرب.

شارك في المسابقة 62 متسابقًا من 37 دولة، تنافسوا في أربعة فروع: حفظ كامل القرآن الكريم، حفظ خمسة عشر جزءًا، حفظ خمسة أجزاء، وفرع التلاوة، وسط حضور جماهيري تجاوز ثلاثة آلاف شخص.

افتُتح الحفل بتلاوة قرآنية وكلمة ترحيبية من الشيخ د.عزيز حسانوفيتش مفتي كرواتيا،رحب به بالوفد القطري ورحب بسفراء الدول العربية والأوروبية وبالضيوف من الهيئات الحكومية والدبلوماسية .

وتألفت لجنة التحكيم من خمسة علماء من عدة دول منهم: الشيخ عزيز أليلي (كرواتيا) – رئيس اللجنة ،والشيخ يوسف الحمادي (قطر) ،والشيخ حافظ عثمان شاهين (تركيا) ،والشيخ د. شيرزاد عبدالرحمن طاهر (العراق)،والشيخ بلال بارودي (لبنان).

استمرت فعاليات المسابقة يومين، حيث استمعت اللجنة إلى المتسابقين وعقدت اجتماعًا لإعلان النتائج النهائية.

وفي حفل الختام الذي أُقيم مساء السبت، أُعلنت النتائج النهائية، وتم تكريم الفائزين بحضور مفتي كرواتيا والأمين العام للمسابقة د. خالد ياسين، الذي ألقى كلمة أكد فيها أن "المسابقة أصبحت من أبرز الفعاليات القرآنية الدولية التي تشهد إقبالًا متزايدًا"، مشيدًا بالدعم المتواصل من دولة قطر ووزارة الأوقاف فيها، وبلجنة البلقان في الكويت.

كما شهد الحفل تكريم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية - التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية - بمنحها جائزة كرواتيا الدولية لخدمة القرآن الكريم، تقديرًا لجهودها الريادية في خدمة كتاب الله.

. وجاءت النتائج على النحو التالي: في فرع حفظ كامل القرآن الكريم: المركز الأول: إبراهيم قاسم من اليمن المركز الثاني: عبدالله الحميد من المملكة العربية السعودية المركز الثالث: محمد كوشه من سوريا في فرع حفظ خمسة عشر جزءًا: المركز الأول: محمود أحمد حسين من مصر المركز الثاني: محمد سيليموفيتش من البوسنة والهرسك المركز الثالث: محمد علي من بريطانيا في فرع حفظ خمسة أجزاء: المركز الأول: إسلام داليبي من مقدونيا الشمالية المركز الثاني: محمد فالي من البرتغال المركز الثالث: مريم أمين طباخ من الجزائر في فرع التلاوة: المركز الأول: سليمان طلحة جوخدار من تركيا المركز الثاني: جومارلين جومارلين من إندونيسيا المركز الثالث: مونجور أحمد من الهند تميزت الدورة بإقامة معرض تراثي، ومحاضرة تدريبية لتحسين الحفظ والتلاوة، إلى جانب بث مباشر للفعاليات وتوفير خدمات متكاملة للمشاركين. اختتم الحفل بدعاء وتم التقاط صور جماعية للمشاركين والضيوف، معبرين عن نجاح المسابقة وأهميتها في خدمة كتاب الله.