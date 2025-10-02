قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا مخدرات أمام مدرسة ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمشاركة عالمية واسعة..كرواتيا تنظم المسابقة الأوروبية الدولية للقرآن الكريم

صورة تذكارية للفائزين وكبار الحضور
صورة تذكارية للفائزين وكبار الحضور

نظمت الأمانة العامة للمسابقة الأوروبية الدولية بالمشيخة الإسلامية في كرواتيا، برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، المسابقة الأوروبية الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في دورتها الحادية والثلاثين، خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2025، في المركز الإسلامي الثقافي بمدينة زغرب.

 شارك في المسابقة 62 متسابقًا من 37 دولة، تنافسوا في أربعة فروع: حفظ كامل القرآن الكريم، حفظ خمسة عشر جزءًا، حفظ خمسة أجزاء، وفرع التلاوة، وسط حضور جماهيري تجاوز ثلاثة آلاف شخص.

 افتُتح الحفل بتلاوة قرآنية وكلمة ترحيبية من الشيخ د.عزيز حسانوفيتش مفتي كرواتيا،رحب به بالوفد القطري ورحب بسفراء الدول العربية والأوروبية وبالضيوف من الهيئات الحكومية والدبلوماسية .

 وتألفت لجنة التحكيم من خمسة علماء من عدة دول منهم: الشيخ عزيز أليلي (كرواتيا) – رئيس اللجنة ،والشيخ يوسف الحمادي (قطر) ،والشيخ حافظ عثمان شاهين (تركيا) ،والشيخ د. شيرزاد عبدالرحمن طاهر (العراق)،والشيخ بلال بارودي (لبنان).

استمرت فعاليات المسابقة يومين، حيث استمعت اللجنة إلى المتسابقين وعقدت اجتماعًا لإعلان النتائج النهائية. 

 وفي حفل الختام الذي أُقيم مساء السبت، أُعلنت النتائج النهائية، وتم تكريم الفائزين بحضور مفتي كرواتيا والأمين العام للمسابقة د. خالد ياسين، الذي ألقى كلمة أكد فيها أن "المسابقة أصبحت من أبرز الفعاليات القرآنية الدولية التي تشهد إقبالًا متزايدًا"، مشيدًا بالدعم المتواصل من دولة قطر ووزارة الأوقاف فيها، وبلجنة البلقان في الكويت.

كما شهد الحفل تكريم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية - التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية - بمنحها جائزة كرواتيا الدولية لخدمة القرآن الكريم، تقديرًا لجهودها الريادية في خدمة كتاب الله.

. وجاءت النتائج على النحو التالي: في فرع حفظ كامل القرآن الكريم: المركز الأول: إبراهيم قاسم من اليمن المركز الثاني: عبدالله الحميد من المملكة العربية السعودية المركز الثالث: محمد كوشه من سوريا في فرع حفظ خمسة عشر جزءًا: المركز الأول: محمود أحمد حسين من مصر المركز الثاني: محمد سيليموفيتش من البوسنة والهرسك المركز الثالث: محمد علي من بريطانيا في فرع حفظ خمسة أجزاء: المركز الأول: إسلام داليبي من مقدونيا الشمالية المركز الثاني: محمد فالي من البرتغال المركز الثالث: مريم أمين طباخ من الجزائر في فرع التلاوة: المركز الأول: سليمان طلحة جوخدار من تركيا المركز الثاني: جومارلين جومارلين من إندونيسيا المركز الثالث: مونجور أحمد من الهند تميزت الدورة بإقامة معرض تراثي، ومحاضرة تدريبية لتحسين الحفظ والتلاوة، إلى جانب بث مباشر للفعاليات وتوفير خدمات متكاملة للمشاركين. اختتم الحفل بدعاء وتم التقاط صور جماعية للمشاركين والضيوف، معبرين عن نجاح المسابقة وأهميتها في خدمة كتاب الله.

الأمانة العامة للمسابقة الأوروبية الدولية كرواتيا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر المسابقة الأوروبية الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

غزة

الأمم المتحدة: نطالب إسرائيل بالموافقة على خطط الإغاثة الإنسانية في غزة

غزة

تحسين الأسطل: الاحتلال دمر 70% من منازل غزة لتكون غير قابلة للحياة

أسطول الصمود

مفوضية حقوق الإنسان: اعتراض إسرائيل أسطول الصمود يوسع حصارها غير القانوني لغزة

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد