البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تستضيف البطولة الأفريقية والعربية للترايثلون بمشاركة 28 دولة

إسلام مقلد

تنطلق غدًا منافسات البطولات الأفريقية والعربية للترايثلون في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 5 من نفس الشهر الجاي. بمشاركة 28 دولة. 

تقام منافسات البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 600 لاعب مصري إلى جانب أكثر من 120 لاعبًا دوليًا.

تعد هذه البطولة إحدى المحطات الأساسية في التصنيف الدولي لرياضة الترايثلون، كما أنها تمنح نقاطًا مؤهلة للمشاركة في نهائي بطولة العالم 2026، مما يضفي على المنافسات طابعًا عالميًا ويزيد من قوة التحدي بين اللاعبين المشاركين.

وضمت قائمة الدول المشاركة، ليبيا، الأردن، العراق، المغرب، الكويت، سوريا، البحرين، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، جمهورية أفريقيا الوسطى، روسيا، ألمانيا، المجر، صربيا، كرواتيا، هولندا، الدنمارك، التشيك، أيرلندا، إيطاليا، اليابان. 

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث في إطار جهود الدولة لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي ودولي لاستضافة البطولات الكبرى، وتعزيز السياحة الرياضية خاصة في المدن الساحلية مثل سهل حشيش، التي توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات متميزة تليق بمستوى البطولات العالمية.

ومن جانبه، عبر اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري للترايثلون ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، عن فخره باستضافة البطولة الأفريقية والعربية للترايثلون في سهل حشيش، موضحًا أن هذه الفعاليات الكبرى يؤكد مكانة مصر الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.

وأشاد بالمشاركة الواسعة في البطولة من 28 دولة يمثلون مختلف القارات بما يعكس ثقة العالم في قدراتنا التنظيمية، ويعزز من فرص اللاعبين المصريين للاحتكاك القوي واكتساب الخبرات الدولية، خاصة وأن البطولة تمنح نقاطًا مؤهلة لنهائي بطولة العالم 2026، موجهًا الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر.

وأكد اللواء أحمد ناصر، تطلعه إلى نظيم نسخة متميزة تليق باسم مصر مثلما حدث في بطولة الجلالة التي أشاد بها كل المشاركين من طواقم فنية وإدارية بعدما نالت المنافسات والإقامات إعجابهم، مؤكدا ترحيبه بكل ضيوف مصر في البطولة.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الترايثلون البطولات الأفريقية والعربية للترايثلون

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تشارك في المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط

جانب من اللقاء

تعاون مهم بين الدواء والعربية للتصنيع لإنتاج مستحضرات العلاج بأحدث التقنيات

العربى الأفريقى

البنك العربي الأفريقي الدولي يحصد شهادة الأيزو 9001:2015 لاعتماد أنظمة إدارة الجودة

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

