مصر تستضيف البطولة الأفريقية والعربية للترايثلون بمشاركة 28 دولة

تنطلق غدًا منافسات البطولات الأفريقية والعربية للترايثلون في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 5 من نفس الشهر الجاي. بمشاركة 28 دولة.

تقام منافسات البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 600 لاعب مصري إلى جانب أكثر من 120 لاعبًا دوليًا.

تعد هذه البطولة إحدى المحطات الأساسية في التصنيف الدولي لرياضة الترايثلون، كما أنها تمنح نقاطًا مؤهلة للمشاركة في نهائي بطولة العالم 2026، مما يضفي على المنافسات طابعًا عالميًا ويزيد من قوة التحدي بين اللاعبين المشاركين.

وضمت قائمة الدول المشاركة، ليبيا، الأردن، العراق، المغرب، الكويت، سوريا، البحرين، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، جمهورية أفريقيا الوسطى، روسيا، ألمانيا، المجر، صربيا، كرواتيا، هولندا، الدنمارك، التشيك، أيرلندا، إيطاليا، اليابان.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث في إطار جهود الدولة لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي ودولي لاستضافة البطولات الكبرى، وتعزيز السياحة الرياضية خاصة في المدن الساحلية مثل سهل حشيش، التي توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات متميزة تليق بمستوى البطولات العالمية.

ومن جانبه، عبر اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري للترايثلون ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، عن فخره باستضافة البطولة الأفريقية والعربية للترايثلون في سهل حشيش، موضحًا أن هذه الفعاليات الكبرى يؤكد مكانة مصر الرائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية.

وأشاد بالمشاركة الواسعة في البطولة من 28 دولة يمثلون مختلف القارات بما يعكس ثقة العالم في قدراتنا التنظيمية، ويعزز من فرص اللاعبين المصريين للاحتكاك القوي واكتساب الخبرات الدولية، خاصة وأن البطولة تمنح نقاطًا مؤهلة لنهائي بطولة العالم 2026، موجهًا الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر.

وأكد اللواء أحمد ناصر، تطلعه إلى نظيم نسخة متميزة تليق باسم مصر مثلما حدث في بطولة الجلالة التي أشاد بها كل المشاركين من طواقم فنية وإدارية بعدما نالت المنافسات والإقامات إعجابهم، مؤكدا ترحيبه بكل ضيوف مصر في البطولة.