وزيرة التخطيط: الصادرات غير البترولية ترتفع 12.7%

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صادرات السلع غير البترولية سجلت ارتفاعًا بنسبة 12.7%، في مؤشر واضح على تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

استعرضت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث عددًا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس استمرار الاتجاه التصاعدي في معدلات النمو.

وأوضحت المشاط أن هذا النمو يعكس نجاح خطط الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود تشجيع الصناعات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج دعم الصناعة والتصدير، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين، من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي وتحقيق المزيد من النمو في الصادرات خلال الفترة المقبلة.