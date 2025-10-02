رئيس الوزراء: القطاع العقاري يشهد نموا مستداما بعيدا عن أي فقاعة عقارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع العقاري يشهد نموًا مستدامًا بعيدًا عن أي فقاعة عقارية، مؤكدًا أن مناقشاته مع اللجنة الاستشارية للتطوير العقاري أثبتت استقرار السوق وجاذبيته للمستثمرين الأجانب.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تصدير العقار أصبح أولوية وطنية، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد من مواطني دول أخرى على تملك العقارات في مصر، مما يعزز تدفقات العملة الأجنبية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير تسير بوتيرة متسارعة، قائلًا: “المتحف سيكون هدية مصر للعالم، وسيعكس عمقها الحضاري وتاريخها العريق”.