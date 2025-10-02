قائمة الخطيب تتقدم بأوراق ترشحها لإنتخابات الأهلي غدا

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائمته التي سيخوض بها الإنتخابات المقبلة المقرر لها 31 أكتوبر الجاري والتي ضمت كل من ياسين منصور نائبا والمهندس خالد مرتجي أمينا للصندوق، وفي العضوية فوق السن يتواجد كل من محمد الغزاوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وتحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.

وخرج من قائمة الخطيب من مجلسه السابق كل من الدكتور محمد شوقي وحسام غالي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.



ومن المقرر ان يتقدم قائمة الخطيب بعد ظهر غدا بأوراق ترشحها رسميا في اليوم الأخير لتلقي طلبات المرشحين، ومع ضم الخطيب لإبراهيم العامري في منصب عضو مجلس الإدارة تحت السن فإنه قد أنهي السباق الإنتخابي علي الإطلاق ولن تكون منافسة وأغلب المقاعد ستفوز بالتزكية .

