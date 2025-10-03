بالصور| إنهاء أعمال رصف الطرق بحي غرب الإسكندرية.. تفاصيل

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق لهذا العام، بإلإضافة إلى العمل على اعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أنهت المديرية الطرق والنقل الخطة السنوية الخاصة برصف الطرق بنسبة تنفيذ بلغت 100%؜ بنطاق حي غرب، حيث تم الانتهاء من رصف 9 شوارع رئيسية ومتفرعاتها تخدم قطاع كبير من المواطنين بنطاق الحي ؛ وهي: (شارع الشيخ يوسف من عبد المنعم رياض وحتى الأمير لؤلؤ-شارع البهواشي من عبد المنعم رياض حتى الأمير لؤلؤ- شارع الباجي ومتفرعاته -شارع على زايد -شارع مسجد الكومي من عبد المنعم رياض حتى الأمير لؤلؤ( ابن ورقاء)-شارع الداني من الشيخ يوسف حتى النوبارية-شارع 406 وتقاطعه مع على زايد-امتداد شارع الرحمة امام باب العمود رقم 5).

وقد قامت مديرية الطرق والنقل بإعادة الشيء لأصله في 7 شوارع بحي غرب عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها والشوارع هي:(أمام رنين طريق المحموديه الحارة البطيئة كرموز- ش 218 مع ش البنا- أعمال بشارع باسيليوس كرموز-أعمال امام كنيسة كرموز- شارع وابور الجاز-رفع كفاءة بسوق الجمعه-شارع الزيزفون قبلي راغب).



وأكدت محافظة الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة للاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التى تتعلق برفع كفاءة الطرق.