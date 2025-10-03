مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور

شهدت قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم شيوع كارثة تهدد أمن الآلاف من الأسر والعائلات بسبب توقف في عمليات معالجة المياه نتيجة زيادة الأحمال الواردة إليها عن الطاقة التصميمية.

مياه غير معالجة



كما أسفرت تلك الأزمة عن خروج مياه غير معالجة مما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة وشيوع الحشرات مما يشكل خطوره بيئية وصحية.

وأفادت مصادر داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن المحطة صُممت بطاقة استيعابية محددة عشرة الاف متر يوميا وحاليا يدخل المحطة حوالي 15 الف متر بزيادة 5 الاف متر يوميا.

أزمة الصرف الصحي

وكشف أهالي صفط تراب أن هذه الكارثة جاءت بناءا على ادخال 3 قرى جديدة وهم شبرا وعياش والهياتم بالإضافة إلى القرية التي يوجد بها المحطة، والنتيجة كانت تحميل زائد على كافة مراحل المعالجة فأصبحت أحواض الترسيب غير قادرة على التعامل مع التدفقات العالية، ووحدات التهوية البيولوجية لا تستوعب الحمل العضوي الزائد، وخروج مياه عالية التلوث، وروائح كريهة وانتشار حشرات حول المحطة.

استغاثات المواطنين

وأفاد الأهالي أن ذلك يؤدي إلى تلوث مصرف شبرا ملكان بالمياه الخام للصرف الصحي بدلا من معالجتها، ومخاطر صحية على السكان منها (أمراض معوية، طفيليات، فيروسات).

كما طالب الأهالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض ومحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي بسرعة الاستجابة لحماية الأفراد والأراضي من هذه الكارثة .