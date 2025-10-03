مواهب الأوبرا تغنى للوطن فى ذكرى انتصارات أكتوبر بدمنهور

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تتواصل إحتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة حيث يقام حفلاً بعنوان وفرحت مصر من بعد النصر لمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور بإشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك في الثامنة مساء الأحد 5 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الغنائية والمعزوفات الوطنية التي تجسد روح الانتماء وتبعث على الفخر يؤديها كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت فريد همام منها بلد التاريخ، مصر التى فى خاطرى، مصر يا أم الدنيا، يا حبيبتى يا مصر، أبويا وصانى، حلوة بلادى السمرا ، جنودنا رجالة، سمينا وعدينا، راحة فين يا عروسة، يا أم الشهيد، خدوا بالكو دى مصر، عاش، دولا مين، تحيا مصر .. أداء هند أنور، مريم طارق، عزة شاهين، محمد شتا، أحمد ناجى، رقية أحمد، هبة ربيع، جاسمين طارق، جنة .

كما يقدم فصل كورال أطفال الأسكندرية ودمنهور قياده وتدريب ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسني ابراهيم مختارات من الأعمال الوطنية والحماسية منها فيها حاجه حلوة، الباقى هو الشعب، مشربتش من نيلها، مصر التى فى خاطرى، يا حبيبتى يا مصر، يا أغلى إسم في الوجود، دولا مين، مصر يا أم الدنيا، علي باب مصر، إنتي بلاد طيبة، أم البطل، إسلمى يا مصر .. آداء كل من مريم، اريام، أروى، إيلاف، ملك، دانيال، رهف، ساندي.

تأتى الأمسية إحتفاءً بذكرى العبور العظيم واستحضارًا لما يمثله من قيمة خالدة في وجدان الوطن بوصفه ملحمة عزيمة وبطولة تلهم الأجيال وتدفعهم لمزيد من الإبداع والعطاء.