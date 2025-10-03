محافظ كفر الشيخ يوجه برصف عدد من شوارع سيدي سالم

وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ أعمال رصف عدد من الشوارع، وتركيب بلاط الإنترلوك ببعض المناطق بمدينة سيدي سالم، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية، وذلك تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الأعمال تضمنت تنفيذ طبقة السن وتجهيزها تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت بمنطقة عمران، حيث يجري ربط شوارع أحمد شوقي وأحمد عرابي والجمهورية بطول 400 متر وعرض 6 أمتار، فضلًا عن تجهيز شارع الأسباط بمنطقة الصهارة استعدادًا لوضع بلاط الإنترلوك، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في تيسير حركة المرور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجودة الفنية واستمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ لحين الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة.