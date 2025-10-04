الدرندلى يشارك فى كونجرس الـ «كاف».. وعمومية الجبلاية 22 نوفمبر

غادر مساء أمس خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة إلى العاصمة الكونجولية كينشاسا، ليترأس وفد مصر المشارك فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ «كاف» التى ستقام الاثنين المقبل بمشاركة الاتحادات الأعضاء الـ54 فى إفريقيا، وممثلين عن الاتحادات الإقليمية الستة، وقيادات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

ويغادر الدرندلى بعد انتهاء الاجتماعات إلى المغرب لحضور مباراة منتخب مصر ونظيره الجيبوتى، والمقررة إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والانضمام لبعثة المنتخب برئاسة المهندس هانى أبوريدة.

ويستعرض كونجرس الـ «كاف» على جدول أعمال الاجتماع تطوير المسابقات، واعتماد الميزانية والحسابات المدققة، والنظر فى المسائل القانونية، والاتفاق على الأولويات التى ستشكل نمو كرة القدم الإفريقية.

على جانب آخر، استقر اتحاد الكرة على موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد، والتى تنعقد فى إطار التوقيتات المحددة بقانون الرياضة لمناقشة الميزانية والحساب الختامى، حيث حدد اتحاد الكرة يوم 22 نوفمبر المقبل، موعدًا لإقامة الجمعية العمومية للاتحاد، على أن ينعقد الاجتماع بمقر مركز المنتخبات الوطنية «مشروع الهدف» بمدينة السادس من أكتوبر.