سارة خليفة: أنا مش مافيا وفلوسي لا دعارة ولا مخدرات| نص التحقيقات

دقائق معدودة تفصلنا عن ثاني جلسات محاكمة سارة خليفة المتهمة بـتصنيع المخدرات داخل القاهرة الجديدة والتي من المقرر أن تنعقد اليوم السبت برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق.

واجهت جهات التحقيق المختصة  المذيعة سارة خليفة فى قضية  اتهامها بغسل أموال  وأصرت على الإنكار والتهرب مؤكدة أنها ليست مافيا ولا تاجرة مخدرات.

النيابة العامة 

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا - من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وننشر أسماء المتهمين كاملة 
1.    - دريد عبد اللطيف   هارب عراقي الجنسية 
2.    -۲- سامح محمد زکی هارب 
3.    فتحی خالد فتحى عطية  صاحب مكتب استيراد وتصدير 
4.    سارة خلفية حمادة خليفة محبوسة مقدمة برامج 
5.    خالد فتحى عطية م محبوس صاحب مؤسسة مقاولات
6.    أحمد عطية عبد الحميد عبد المجيد صاحب  مكتب مقاولات 
7.    محمد خليفة حمادة خليفة منسق حفلات 
8.    حنان عبد الرحيم عطا ع ربة منزل
9.    دينا خالد فتحى عطية ربة منزل
10.    محمود حفظى ع  مصفف شعر 
11.     إسماعيل محمد ابراهیم منظم معارض 
12.     باسم ابراهيم خليل جاد صاحب  شركة للتسويق العقارى 
13.     رشوان السيد محمود ع سائق ومالك مغسلة سيارات
14.     ياسر حسين علوان سائق 
15.     هاني السيد عشرى على محمد صاحب مكتب توريدات عمومية 
16.     أيمن كمال خليل مقاول تشطيبات 
17.     إبراهيم عبدالنبي محمد حسين صاحب مركز صيانة سيارات 
18.     أسامة حنفى محمود مصفف شعر
19.     أحمد ماجد احمد مدير مبيعات 
20.    خالد ابراهيم فخرى الدين 
21.    إبراهيم فخرى الدين صراف بالمعاش
22.    محمد عوض محمد طباخ 
23.     حسام السيد احمد بدرى فنى صيانة هواتف 
24.    إبراهيم السيد احمد بدرى فني صيانة هواتف محمولة
25.     محمود محمد محمود أحمد مندوب مبيعات 
26.    أحمد محمود أحمد عامل 
27.    يحيى محمد محمد 

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا - من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

وقالت سارة خليفة، في التحقيقات، فلوسي لا دعارة ولا مخدرات.. أنا مش مافيا.

