القائمة الوطنية تستهل اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب بمقر مستقبل وطن .. اليوم

صرحت مصادر أن أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع اليوم الساعة السادسة مساء، في مقر حزب مستقبل وطن، وذلك لدراسة المرشحين على القائمة وحصص الأحزاب.

يأتي الاجتماع تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب.

وصرحت المصادر أن اجتماع اليوم يأتي كأول اجتماع رسمي بعد سلسلة من المناقشات التي جرت بين أحزاب القائمة طوال الفترة الماضية، موضحة أنه سيعقد هذا الاجتماع اجتماعات أخرى إلى حين الإعلان عن القائمة التي ستخوض الانتخابات في الأربعة دوائر المخصصة لنظام القائمة المغلقة المطلقة.

تجدر الإشارة إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر ضمت في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في شهر أغسطس الماضي 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.