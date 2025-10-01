عضو "الشيوخ": القائمة الوطنية جسّدت تنوعًا حقيقيًا يعكس كل فئات المجتمع

قالت حنان وجدي عضو مجلس الشيوخ، إنّ عملها داخل الحزب وفي مجلس الشيوخ يحقق تكاملًا واضحًا في خدمة الملفات الوطنية، وبخاصة الاقتصادية منها.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها مثلت حزبها في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسهمت مع زملائها في إعداد أوراق عمل وملفات اقتصادية شاملة شارك فيها خبراء من مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن هذه الجهود أثمرت توصيات تشريعية وتنفيذية كان لها أثر ملموس على السياسات العامة للدولة.

وتابعت، أنها شرفت أيضًا بتولي مسؤولية المنتدى الاقتصادي داخل التنسيقية، وهو ما أتاح مناقشة موضوعات اقتصادية وسياسية واجتماعية بين 27 حزبًا سياسيًا مختلف الأيديولوجيات.

وأكدت، أن التوافق في الرؤى كان يضع دائمًا الصالح العام في المقدمة، مشيرة، إلى أن هذه التجربة رسخت فكرة التكامل بدلاً من التنافس، وأسهمت في إنتاج توصيات مؤثرة على مستوى الدولة.

وفيما يتعلق بالقائمة الوطنية من أجل مصر، أوضحت النائبة أن التحالف الذي ضم 12 حزبًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جسّد نموذجًا للتنوع الحقيقي في التمثيل، حيث ضم أساتذة جامعات وخبراء في الاقتصاد والتعليم والصحة، فضلًا عن سياسيين وشخصيات عامة وممثلين لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة وذوو الاحتياجات الخاصة والشباب والمسيحيون، لافتةً، إلى أن هذا التنوع عزز فكرة المشاركة الوطنية، وأسهم في إحداث توازن عادل بين الأحزاب المختلفة.

