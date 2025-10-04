نتاج اخطائي.. عمرو أديب يوجه عدة نصائح من خبراته الحياتية

وجه الإعلامي عمرو أديب، نصائح لمتابعيه في أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وكتب عمرو أديب عبر إكس: “‏لا تثق فى احد قبل ان تختبره فى موقف واتنين وعشرة، ‏اعلم ان اغلب الناس تفكر فى نفسها وانت رقم اتنين او تلاته، ‏الحب احساس جميل لكن وقت الجد يمكن ان يتحول الى اي شيء، ‏لا تنتظر كثيرا حتى تخرج من المستنقع لان الغرق قادم لا محالة”.

وتابع: “‏ولا تكذب مشاعرك فهى دائما صادقة للغاية، ‏اعلم ان القوة ليست وهم وانها هامة فى حسم اغلب المواقف، ‏فى بعض الاحيان اسمح لنفسك بالانهيار ثم رتب احوالك واستمر فى طريقك، ‏توقف عن الاندهاش الساذج فكل شيء قابل للحدوث”.

وأضاف: “‏احذر من الانانى اكثر من حذرك من الشرير ! ‏لا تؤجل سعاده اليوم الى الغد فقد لا يكون هناك غد اصلا، ‏لا يوجد انسان كامل ولكن يوجد من هو شبه انسان ! ‏ما اذكره ليس نتيجة حكمتى ولكنه نتيجة اخطائى المتكررة”.

واختتم: “‏اغلب النساء تعيش وهم الضحية وهم فى الغالب شركاء فى الجريمة، ‏لو نظرت حولك بجد لن تجد اكثر من خمسة اصدقاء”.