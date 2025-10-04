قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
جامعة عين شمس تستعد لإطلاق مركز متقدم لتقنيات النانو لدعم الابتكار
مواصفات وأسعار دونج فينج شاين ماكس 2025 في السعودية
رئيس أركان جيش الإحتلال يصدر تعليمات بالاستعداد لتنفيذ خطة ترامب
منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب
برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة
مسؤول أمريكي: ستجرى مناقشات بشأن نزع سلاح حماس في أقرب وقت
توك شو

عمرو أديب: موافقة حماس على خطة ترامب تعطي لأهالي غزة أمل في الحياة

حماس
حماس

علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة حركة حماس على المقترح الأمريكي والذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، :"التاريخ الآن ونقرأ مع سطور هذا الخبر تاريخاً".

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء أمس الجمعة، أن :"الكلام واضح وحماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها، والناس اللي في غزة يشعروا ببعض الارتياح وأمل في الحياة والحلم بشربة ماء وكسرة خبز".

واضاف الإعلامي عمرو أديب، تبدأ اليوم المسؤولية المصرية وقوة الدور المصري في القضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك بعض المشاكل في بعض النقاط في رد حماس.

وخلال الفقرة نطق الإعلامي عمرو أديب، الشهادتين خلال قراءة بيان حركة حماس والموافقة على خطة ترامب.

عمرو أديب حماس ترامب وقف إطلاق النار

نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة

وصفة شهية بخطوات بسيطة.. طريقة عمل أرز بالجمبري والمشروم

طعام الأمس سم اليوم.. إعادة تسخين بقايا الغذاء خطر

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

