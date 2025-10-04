عمرو أديب: موافقة حماس على خطة ترامب تعطي لأهالي غزة أمل في الحياة

علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة حركة حماس على المقترح الأمريكي والذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، :"التاريخ الآن ونقرأ مع سطور هذا الخبر تاريخاً".

وقال الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء أمس الجمعة، أن :"الكلام واضح وحماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها، والناس اللي في غزة يشعروا ببعض الارتياح وأمل في الحياة والحلم بشربة ماء وكسرة خبز".

واضاف الإعلامي عمرو أديب، تبدأ اليوم المسؤولية المصرية وقوة الدور المصري في القضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك بعض المشاكل في بعض النقاط في رد حماس.

وخلال الفقرة نطق الإعلامي عمرو أديب، الشهادتين خلال قراءة بيان حركة حماس والموافقة على خطة ترامب.