إزالة فورية لتعديات على أملاك الدولة بحي جنوب الغردقة

أزالت رئاسة حي جنوب الغردقة، اليوم، تعديًا على أملاك الدولة بمنطقة الزرزارة، في إطار حملة موسعة لضبط المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وقادت الحملة، التي استهدفت مساحة تقدر بنحو 200 متر، قوات الحي برئاسة اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، وبمشاركة قسم التنظيم ومساعد رئيس الحي، حيث تمت إزالة مبانٍ من الطوب الأبيض أُقيمت بالمخالفة على الأراضي المملوكة للدولة.

وجاء تنفيذ هذه الإزالة بعد اكتشاف المخالفة أثناء المرور الميداني الدوري الذي يجريه فريق التنظيم، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتوجيهات رئيس مدينة الغردقة اللواء ياسر حماية، بضرورة التعامل الفوري مع أي تعديات أو أعمال بناء غير مرخصة.

وأكدت رئاسة الحي استمرارها في تنفيذ حملات مماثلة لرصد وضبط أي مخالفات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مشددة على أن الحفاظ على أراضي الدولة والالتزام بالقانون يمثلان أولوية قصوى، بما يضمن فرض الانضباط ودعم جهود التنمية الحضرية بمدينة الغردقة.