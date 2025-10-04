10 اكتوبر .. آخر موعد لتسجيل المتطوعين المشاركين في مهرجان الفنون الشعبية

أعلنت محافظة الإسماعيلية فتح باب القبول للمتطوعين من شباب المحافظة من الجنسين، للمشاركة في فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، المقرر انعقاده خلال الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥.

ويشترط للالتحاق بالتطوع ألا يقل السن عن ١٨ عامًا، التفرغ التام خلال فترة المهرجان، إجادة إحدى اللغات الأجنبية، حسن المظهر والسلوك.

وأكدت المحافظة أن باب التقديم مفتوح اعتبارًا من اليوم حتى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥، من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك.



فتح باب التطوع لمهرجان الفنون الشعبية 2025

وستقوم إدارة السياحة بالمحافظة بعقد مقابلة شخصية مع المتقدمين مستوفي الشروط، وسيتم التواصل معهم تليفونيًّا لتحديد الموعد.

جدير بالذكر أن المهرجان يعد واحدًا من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تستضيفها الإسماعيلية، حيث يشارك به فرق فنون شعبية من مختلف دول العالم، ويتيح للشباب فرصة مميزة للتطوع والمشاركة في حدث دولي يعكس صورة مصر الحضارية والثقافية.