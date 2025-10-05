دي اس اوتومبيلز الشريك الرسمي لبطولة ‏FedEx‏ الفرنسية المفتوحة للجولف

أعلنت DS أوتوموبيلز عن شراكتها الرسمية مع بطولة FedEx الفرنسية المفتوحة للجولف، التي تعد الأهم والأكبر على مستوى فرنسا، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة عبر البث المباشر في 167 دولة، يصل إلى أكثر من 500 مليون منزل حول العالم.
خلال أيام المنافسات، سيكون طراز DS N°8 محط أنظار الزوار عند بداية الحفرة الثامنة، فيما ستعرض إبداعات أخرى من العلامة عند الحفرة الرابعة، إلى جانب انتشار لوحات تحمل شعار DS في مواقع استراتيجية على أرض الملعب لتعزيز الهوية البصرية للعلامة.
كما سيتم عرض طراز N°8 داخل القرية الخاصة بالبطولة وعند مدخل نادي Saint-Nom-la-Bretèche المستضيف، بينما سيخصص طراز N°4 للمدخل الخاص باللاعبين والصحفيين.
تتيح DS أوتومبيلز للزوار فرصة التعرف على عالمها من خلال جناح خاص يوفر جلسات تعريفية وتجارب قيادة لطرازاتها في صالات DS STORE، وفي إطار دورها الداعم للبطولة، ستوفر الشركة 20 سيارة DS N°8 لخدمة انتقالات اللاعبين والضيوف، بما يضمن لهم تجربة أنيقة ومريحة.
تستمر هذه الشراكة حتى عام 2027 ضمن اتفاقية تعاون مع الاتحاد الفرنسي للجولف، في وقت تشهد فيه الرياضة نموا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد اللاعبين المرخصين بنسبة 8.4% خلال العقد الماضي، مسجلا أكثر من 445 ألف رخصة في عام 2023.
و وصف كزافييه بوجو، المدير العام لـ DS أوتوموبيلز، التعاون مع الاتحاد الفرنسي للجولف والبطولة بأنه "شراكة طبيعية" تقوم على قيم الابتكار المسؤول والذوق الرفيع، موجهة إلى جمهور يهتم بالتفرد والأداء الراقي.
ومن جانبها، أعربت كاتينكا دوفور، مديرة البطولة، عن سعادتها بانضمام DS أوتومبيلز قائلة: "يبدو من الطبيعي أن ترتبط بطولة وطنية كبرى بعلامة فرنسية أيقونية مثل DS، نتطلع لشراكة مثمرة خلال السنوات الثلاث المقبلة يستفيد فيها لاعبونا من تجربة تنقل راقية بفضل سيارات DS".