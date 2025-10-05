دي اس اوتومبيلز الشريك الرسمي لبطولة ‏FedEx‏ الفرنسية المفتوحة للجولف

أعلنت ‏DS‏ أوتوموبيلز عن شراكتها الرسمية مع بطولة ‏FedEx‏ الفرنسية المفتوحة ‏للجولف، التي تعد الأهم والأكبر على مستوى فرنسا، وتحظى بمتابعة جماهيرية ‏واسعة عبر البث المباشر في 167 دولة، يصل إلى أكثر من 500 مليون منزل ‏حول العالم.‏

خلال أيام المنافسات، سيكون طراز ‏DS N°8‎‏ محط أنظار الزوار عند بداية الحفرة ‏الثامنة، فيما ستعرض إبداعات أخرى من العلامة عند الحفرة الرابعة، إلى جانب ‏انتشار لوحات تحمل شعار ‏DS‏ في مواقع استراتيجية على أرض الملعب لتعزيز ‏الهوية البصرية للعلامة.‏

كما سيتم عرض طراز ‏N°8‎‏ داخل القرية الخاصة بالبطولة وعند مدخل نادي ‏Saint-Nom-la-Bretèche‏ المستضيف، بينما سيخصص طراز ‏N°4‎‏ للمدخل ‏الخاص باللاعبين والصحفيين.‏

تتيح ‏DS‏ أوتومبيلز للزوار فرصة التعرف على عالمها من خلال جناح خاص يوفر ‏جلسات تعريفية وتجارب قيادة لطرازاتها في صالات ‏DS STORE، وفي إطار ‏دورها الداعم للبطولة، ستوفر الشركة 20 سيارة ‏DS N°8‎‏ لخدمة انتقالات اللاعبين ‏والضيوف، بما يضمن لهم تجربة أنيقة ومريحة.‏

تستمر هذه الشراكة حتى عام 2027 ضمن اتفاقية تعاون مع الاتحاد ‏الفرنسي ‏للجولف، في وقت تشهد فيه الرياضة نموا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد ‏اللاعبين ‏المرخصين بنسبة 8.4% خلال العقد الماضي، مسجلا أكثر من 445 ألف ‏رخصة ‏في عام 2023.‏

و وصف كزافييه بوجو، المدير العام لـ ‏DS‏ أوتوموبيلز، التعاون مع الاتحاد ‏الفرنسي ‏للجولف والبطولة بأنه "شراكة طبيعية" تقوم على قيم الابتكار المسؤول ‏والذوق ‏الرفيع، موجهة إلى جمهور يهتم بالتفرد والأداء الراقي.‏

ومن جانبها، أعربت كاتينكا دوفور، مديرة البطولة، عن سعادتها بانضمام ‏DS‏ ‏أوتومبيلز قائلة: "يبدو من الطبيعي أن ترتبط بطولة وطنية كبرى بعلامة فرنسية ‏أيقونية مثل ‏DS، نتطلع لشراكة مثمرة خلال السنوات الثلاث المقبلة يستفيد فيها ‏لاعبونا من تجربة تنقل راقية بفضل سيارات ‏DS‏".‏