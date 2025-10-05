قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة
تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي
مسئول في البيت الأبيض: خطة ترامب لغزة «سرية».. ومسئولون بالخارجية خارج الصورة
فتح: ندرك جيدًا أهمية الموقف الأمريكي في مسألة ضمانات وقف إطلاق النار
الشهيد إبراهيم الرفاعي "كابوس إسرائيل"| بث الرعب للعدو.. ونفذ عمليات تاريخية في حرب أكتوبر
ما يقال عند المرور على المقابر؟.. كلمات وأدعية مستحبة للميت
رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي وعودة زيزو مكسب للفريق
بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة .. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
استطلاع أمريكي: 4 من كل 10 يهود يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ معسكر حسم التأهل إلى مونديال 2026
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق
صفقاته لم تقدّم المستوى المُنتظر.. محمد فاروق: الزمالك يعيش حالة انهيار كروي
دي اس اوتومبيلز الشريك الرسمي لبطولة ‏FedEx‏ الفرنسية المفتوحة للجولف

أعلنت ‏DS‏ أوتوموبيلز عن شراكتها الرسمية مع بطولة ‏FedEx‏ الفرنسية المفتوحة ‏للجولف، التي تعد الأهم والأكبر على مستوى فرنسا، وتحظى بمتابعة جماهيرية ‏واسعة عبر البث المباشر في 167 دولة، يصل إلى أكثر من 500 مليون منزل ‏حول العالم.‏

خلال أيام المنافسات، سيكون طراز ‏DS N°8‎‏ محط أنظار الزوار عند بداية الحفرة ‏الثامنة، فيما ستعرض إبداعات أخرى من العلامة عند الحفرة الرابعة، إلى جانب ‏انتشار لوحات تحمل شعار ‏DS‏ في مواقع استراتيجية على أرض الملعب لتعزيز ‏الهوية البصرية للعلامة.‏

كما سيتم عرض طراز ‏N°8‎‏ داخل القرية الخاصة بالبطولة وعند مدخل نادي ‏Saint-Nom-la-Bretèche‏ المستضيف، بينما سيخصص طراز ‏N°4‎‏ للمدخل ‏الخاص باللاعبين والصحفيين.‏

تتيح ‏DS‏ أوتومبيلز للزوار فرصة التعرف على عالمها من خلال جناح خاص يوفر ‏جلسات تعريفية وتجارب قيادة لطرازاتها في صالات ‏DS STORE، وفي إطار ‏دورها الداعم للبطولة، ستوفر الشركة 20 سيارة ‏DS N°8‎‏ لخدمة انتقالات اللاعبين ‏والضيوف، بما يضمن لهم تجربة أنيقة ومريحة.‏

تستمر هذه الشراكة حتى عام 2027 ضمن اتفاقية تعاون مع الاتحاد ‏الفرنسي ‏للجولف، في وقت تشهد فيه الرياضة نموا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد ‏اللاعبين ‏المرخصين بنسبة 8.4% خلال العقد الماضي، مسجلا أكثر من 445 ألف ‏رخصة ‏في عام 2023.‏

و وصف كزافييه بوجو، المدير العام لـ ‏DS‏ أوتوموبيلز، التعاون مع الاتحاد ‏الفرنسي ‏للجولف والبطولة بأنه "شراكة طبيعية" تقوم على قيم الابتكار المسؤول ‏والذوق ‏الرفيع، موجهة إلى جمهور يهتم بالتفرد والأداء الراقي.‏

ومن جانبها، أعربت كاتينكا دوفور، مديرة البطولة، عن سعادتها بانضمام ‏DS‏ ‏أوتومبيلز قائلة: "يبدو من الطبيعي أن ترتبط بطولة وطنية كبرى بعلامة فرنسية ‏أيقونية مثل ‏DS، نتطلع لشراكة مثمرة خلال السنوات الثلاث المقبلة يستفيد فيها ‏لاعبونا من تجربة تنقل راقية بفضل سيارات ‏DS‏".‏

