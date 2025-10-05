قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجمع متكامل بعين شمس لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية

مجمع خدمات الإعاقة
مجمع خدمات الإعاقة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها الشاملة لتقديم الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل التأهيل، والتشغيل، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتعمل المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي إلى تقديم الدعم  الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مؤسسات متخصصة فى هذا الشأن .

وفى مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، تقدم كافة الخدمات للأطفال ذوي الأعاقة الذهنية ، حيث تقول سحر حسين، مدير مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، هناك جهود يومية تبذل من العاملين فى المجمع  لتقديم خدمات نوعية ومتطورة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في إطار رؤية شاملة تسعى إلى دمجهم في المجتمع وتوفير كل أشكال الدعم اللازم لهم.

وتؤكد "حسين" أن المجمع يمثل نقطة تحول مهمة في تقديم خدمات متكاملة، حيث يجمع بين الرعاية الصحية، والتأهيلية، والاجتماعية، والتعليمية تحت سقف واحد، بما يسهّل على الأسر الحصول على كافة الخدمات في مكان واحد، ويوفر الجهد والوقت على المستفيدين.

وأوضحت أن المجمع يضم عيادات متخصصة للكشف الطبي والمتابعة الدورية، إلى جانب وحدات للعلاج الطبيعي والتخاطب وتنمية المهارات، بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري، وتحرص الإدارة على تطوير مستوى الخدمات بشكل مستمر من خلال تدريب الكوادر العاملة، وتبني أحدث الأساليب العلمية في التعامل مع ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.

وتشدد سحر حسين على أن نجاح العمل داخل المجمع لا يقتصر على تقديم الخدمات الأساسية، بل يمتد إلى العمل على رفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الدمج المجتمعي، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بقدراتهم. كما تسعى الإدارة إلى مد جسور التعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين وتقديم برامج أكثر تنوعًا.

واعتبرت أن ما يتحقق اليوم هو ثمرة جهود مشتركة بين الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني، مؤكدة أن مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس يظل نموذجًا رائدًا على مستوى الجمهورية في كيفية تقديم خدمات متكاملة وشاملة، تعكس حرص الدولة على دعم وتمكين أبنائها من ذوي الهمم.

