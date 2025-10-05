إبراهيم عبدالخالق: فترة التوقف الدولي «إنقاذ الموسم» للزمالك.. وهناك لاعبون يستحقون دكة البدلاء

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن فترة التوقف الدولي تُعد بمثابة إنقاذ للموسم بالنسبة للفريق الأبيض، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة.

وقال عبدالخالق في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك مع الكابتن محمد صبري: "على لاعبي الزمالك والجهاز الفني مراجعة أنفسهم بعد النتائج السلبية في الجولات الماضية، وهناك بعض اللاعبين يجب أن يجلسوا على دكة البدلاء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لا بد من تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف الدولي، فهي بمثابة طوق نجاة للموسم بالنسبة للزمالك، خاصة أنها جاءت في توقيت مثالي بعد سلسلة النتائج السلبية".