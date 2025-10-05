قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارول سماحة تقترب من جمهورها بفيديو كليب يحمل لمسة زياد الرحباني.. شاهد
ماجد عبد الفتاح: موافقة حماس على خطة ترامب «قرار صائب» يُعيد الكرة لملعب السلطة
زيارة كنيستين وافتتاح مدرسة جديدة ووضع حجر أساس مستشفى في جولة قداسة البابا بـ "المعلمين" بأسيوط
لمهام التنقل.. ماذا يقدم باص ماكسوس V80 الجديد؟
شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب والمستندات المطلوبة من الفردى والقائمة
إبراهيم عبدالخالق: فترة التوقف الدولي «إنقاذ الموسم» للزمالك.. وهناك لاعبون يستحقون دكة البدلاء
«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو
البيت الأبيض: ترامب سينشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو
على كرسي متحرك.. صبري عبدالمنعم باكيًا: شكرًا إنكم كرمتوني قبل ما أروح
ماكرون يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة اليوم
سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025
صفعة قضائية جديدة لـ«ترامب».. قاضية أمريكية توقف خطته لنشر الحرس الوطني في بورتلاند
رياضة

إبراهيم عبدالخالق: فترة التوقف الدولي «إنقاذ الموسم» للزمالك.. وهناك لاعبون يستحقون دكة البدلاء

رباب الهواري

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن فترة التوقف الدولي تُعد بمثابة إنقاذ للموسم بالنسبة للفريق الأبيض، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة.

وقال عبدالخالق في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك مع الكابتن محمد صبري: "على لاعبي الزمالك والجهاز الفني مراجعة أنفسهم بعد النتائج السلبية في الجولات الماضية، وهناك بعض اللاعبين يجب أن يجلسوا على دكة البدلاء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لا بد من تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف الدولي، فهي بمثابة طوق نجاة للموسم بالنسبة للزمالك، خاصة أنها جاءت في توقيت مثالي بعد سلسلة النتائج السلبية".

