قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

سؤال فى النواب لإطلاق حملة قومية عاجلة لترشيد المياه واستخدام الري الحديث

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدَّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و كلٍّ من وزير الموارد المائية والري، ووزير التنمية المحلية، بشأن إطلاق حملة قومية كبرى لترشيد استخدامات مياه الشرب والري والتوسع في أساليب الري الحديثة. 

وأكد " أمين " أن مصر تواجه تحديًا مائيًا كبيرًا في ظل ثبات حصة البلاد من مياه النيل وزيادة الاحتياجات السكانية والزراعية، مشددًا على أن ترشيد استخدامات المياه لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة وطنية للحفاظ على الأمن المائي والغذائي.

مشيراً إلى أن كثيرًا من الأراضي الزراعية لا تزال تعتمد على أساليب الري التقليدية ذات الفاقد الكبير، وهو ما يستنزف الموارد المائية ويهدد مستقبل الزراعة المصرية. 

وتساءل النائب أشرف أمين قائلا : لماذا لم تُطلق الحكومة حتى الآن حملة قومية شاملة لتغيير سلوكيات المواطنين في استخدام مياه الشرب والري؟ وما هي خطة الدولة للتوسع الفعلي في أساليب الري الحديثة في الأراضي القديمة قبل الجديدة؟ وأين دور وزارات التنمية المحلية والزراعة والري في توعية المزارعين بشكل عملي وتقديم حوافز للتحول للري الحديث؟ ومتى سيتم إلزام المشروعات الزراعية الجديدة باستخدام تقنيات الري الذكي ووقف الهدر في المياه؟ م

طالباً بإطلاق حملة إعلامية وتوعوية قومية تشترك فيها الوزارات المعنية بالتعاون مع الإعلام والمساجد والكنائس والمدارس لترشيد استهلاك المياه وتقديم دعم حكومي مباشر أو قروض ميسرة للمزارعين للتحول إلى نظم الري الحديثة (تنقيط – رش – ري ذكي) وتخصيص حوافز وإعفاءات ضريبية للمزارع الذي يطبق أساليب الري الحديثة.

 كما طالب النائب أشرف أمين بإنشاء وحدات إرشاد مائي وزراعي في القرى لمتابعة المزارعين وتقديم الدعم الفني المستمر مع التوسع في مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة لري الأراضي الزراعية غير المخصصة للمحاصيل الغذائية مؤكداً الأهمية الكبيرة لتنفيذ هذه المطالب لترشيد استخدامات مياه الشرب والرى معاً.

