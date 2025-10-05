قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نظام طبي ثوري يتنبأ بأكثر من ألف مرض قبل ظهور الأعراض بـ20 عاما

نظام طبي ثوري يتنبأ بأكثر من ألف مرض قبل ظهور الأعراض بـ20 عاما
نظام طبي ثوري يتنبأ بأكثر من ألف مرض قبل ظهور الأعراض بـ20 عاما
شيماء عبد المنعم

تمكن فريق بحثي من تطوير نظام طبي ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قادر على التنبؤ بخطر الإصابة بأكثر من 1000 مرض مختلف قبل أن تظهر أعراضها بعشرين عاما، مما يمثل طفرة في مجال الطب الوقائي.


نظام Delphi-2M بدقة عالية وتوقعات متعددة


النظام الجديد، الذي يحمل اسم Delphi-2M، أظهر نتائج واعدة، إذ بلغت دقته في التنبؤات القصيرة المدى نحو 76%، بينما وصلت دقة التوقعات الطويلة المدى إلى حوالي 70%. وعلى خلاف أدوات التنبؤ التقليدية التي تركز على مرض واحد فقط، يتميز Delphi-2M بقدرته على تحليل احتمالات الإصابة بعدة أمراض في آن واحد.

كيف يعمل Delphi-2M؟


يعتمد النظام على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في النماذج اللغوية الكبيرة، حيث يتم تحويل كل تشخيص طبي في سجل المريض إلى رمز رقمي مرتبط بعمر التشخيص، يقوم النظام بقراءة هذه السلسلة وتحليلها للتنبؤ بالمرض التالي المحتمل وموعد ظهوره.


على سبيل المثال، قد يظهر النظام أن شخصا يبلغ 60 عاما ويعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معرض للإصابة بسرطان البنكرياس بمعدل أعلى بـ19 مرة من الشخص العادي، وإذا شخص بالسرطان، فإن خطر الوفاة يرتفع إلى 10000 مرة.


تقنية المحولات في خدمة الصحة


يعتمد Delphi-2M على بنية المحولات Transformers لتحليل العلاقات بين الرموز الطبية، وعوامل نمط الحياة مثل التدخين ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب البيانات الديموغرافية، لتقديم توقعات دقيقة وشاملة.
 

عند مقارنة أداء Delphi-2M بأدوات أخرى تعتمد على التعلم الآلي، جاءت النتائج كالتالي:
- في توقع أمراض القلب، سجل النظام قيمة 0.70 على مقياس AUC، مقابل 0.69 لأداة AutoPrognosis و0.71 لأداة QRisk3.
- في توقع الإصابة بالخرف، حقق النظام نفس نتيجة أداة UKBDRS وهي 0.81.


ورغم تقارب الأداء، فإن Delphi-2M يتفوق بقدرته على التنبؤ بعدة أمراض في وقت واحد، مما يجعله أكثر شمولًا.
تحديات تواجه النظام


من أبرز القيود التي يواجهها Delphi-2M:
- انخفاض دقة التنبؤات طويلة المدى إلى ما بين 60% و70%.
- صعوبة التنبؤ بالأمراض النادرة أو المرتبطة بالعوامل البيئية.
- الاعتماد على بيانات من البنك الحيوي البريطاني فقط، مما يستدعي توسيع التجارب لتشمل مجتمعات متنوعة.
آفاق مستقبلية واعدة
 

يمكن أن يحدث Delphi-2M تحولا جذريا في الطب الوقائي، من خلال مساعدة الأطباء على تحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة قبل ظهورها بسنوات، مما يتيح التدخل المبكر وتخصيص العلاج أو نمط الحياة المناسب.


كما يمكن دمجه في أنظمة الرعاية الصحية الإلكترونية لتحديث التوقعات باستمرار، وتوفير بيانات دقيقة لشركات الأدوية والتأمين والجهات الصحية.
 

ومع ذلك، لا يزال النظام بحاجة إلى تجاوز تحديات الخصوصية، وتحقيق التكامل مع الأنظمة الصحية المختلفة، وإثبات فعاليته في بيئات متنوعة حول العالم.

نظام طبي الذكاء الاصطناعي Delphi 2M

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الفنان القدير عبد الله مشرف

بالعكاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025

ترشيحاتنا

حازم امام

حازم إمام: الأهلي يعاني دفاعيًا رغم الفوز على كهرباء الإسماعيلية

الأهلي والزمالك

ترتيب الهدافين يشعل الدوري| تريزيجيه يطارد نجوم المصري.. والزمالك خارج المنافسة

حسني عبد ربه

حسني عبد ربه يحتفل بعيد زواجه بعشاء رومانسي مع زوجته

بالصور

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد