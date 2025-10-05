محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني بفيصل

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملة موسعة استهدفت طريق المريوطية وشارع اللبيني فيصل بالقطاع الشمالي، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع الإشغالات وتحسين الحالة العامة بالشوارع والمحاور المرورية، والاستجابة لشكاوى المواطنين .

وشملت الحملة رفع وإزالة “الفريزة” والفروشات العشوائية والعربات الكارو، والتي كانت تتسبب في إعاقة حركة المارة والمركبات وتشويه المظهر العام للمنطقة، إلى جانب التعامل مع التعديات على حرم الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية والانضباط، حيث تم رفع ٤٠٠ حالة إشغال متنوعة.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي لتحقيق الانضباط في الشوارع والتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة بمختلف الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط وتهيئة بيئة حضرية تليق بأهالي الجيزة.

تابع الحملات السيد طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والجهات المعنية ..